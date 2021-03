Sebevražedné myšlenky a jak vyhledat pomoc

Běžte na nejbližší pohotovost nebo akutní příjem do nemocnice

Zavolejte 155

Požádejte někoho, aby vás vzal na pohotovost nebo zavolal 155

Pokud pro vás nemocniční pohotovost není řešením a chcete si jen s někým promluvit, potom kontaktujte některou z krizových linek.

Linka první psychické pomoci: 116 123 nonstop

Pražská linka důvěry: 222 580 697 nonstop

Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice: 284 016 666 nonstop

další kontakty lze nalézt např. na stránkách organizace Nevypusť duši, seznam specializovaných linek také na www.krizova-pomoc.cz

Samotné sebevražedné myšlenky a pocity se mohou pohybovat na širokém spektru. Od přemýšlení nad tím, že ostatním by na světě bylo lépe bez vás, až k jasným plánům na ukončení života.

Ať už mají jakoukoliv podobu, sebevražedné myšlenky mohou být neuvěřitelně děsivé, zahlcující a matoucí. Pokud máte nějaký typ těchto myšlenek, tak si prosím uvědomte, že v tom nejste sami ( více lidí přemýšlí během svého života nad sebevraždou) a že pomoc je dostupná.

Jak se při sebevražedných myšlenkách můžete cítit





Každý může mít pocity spojené se suicidálními myšlenkami jiné. Může se stát, že se nedokážete vyrovnat s tím, co se děje ve vašem životě. Pro mnoho lidí je to spíše než touha zemřít pocit, že už nedokážou pokračovat v životě, který zrovna mají.

Tíživé pocity a myšlenky mohou přicházet a odcházet nebo se časem stupňují. Je hodně časté, že nerozumíte tomu, proč se cítíte právě takhle.

Zde je pár příkladů toho, jak se můžete cítit:

zaplavení a plačtiví

nechtění nebo nepotřební

zoufalí, protože nevidíte žádnou alternativu

máte pocit, že vašim blízkým bude lépe bez vás

fyzicky otupělí

Pokud se cítíte tímto způsobem, tak můžete zažívat i následující:

poruchy spánku

změna v apetitu

nutkání k sebepoškození

touha se izolovat od ostatních

chybějící potřeba se o sebe postarat

Pokud se s tímto ztotožňujete, můžete také cítit, že už se nikdy nevrátíte do „normálu“ nebo už nikdy nemůžete být spokojení a šťastní. Většina lidí, kteří někdy měli sebevražedné myšlenky, se může s pomocí a podporou uzdravit a žít plnohodnotný život.

Co může pomoci?

Jestli máte sebevražedné myšlenky, tak je tu několik věcí, kterými si můžete pomoci právě teď a dalšími zase v dlouhodobější perspektivě, tak abyste se cítili lépe.

Co dělat právě teď

Zajistit si vlastní bezpečí - prioritou při sebevražedných myšlenkách je, abychom zajistili sami sobě bezpečí. To znamená odstranit všechno, čím bychom se mohli zranit (nebo požádat někoho jiného, aby to udělal), nebo se vzdálit z rizikového místa. Pokud máte bezpečnostní/krizový plán, tak ho následujte.

Překonejte následujících pět minut - zaměřte se na krátké časové úseky, tak abyste se cítili méně zahlceni. Zaměřte se jen na překonání příštích pěti minut, a pak se odměňte a pokračujte takto dalších pět minut.

Rozptylte se - jestliže cítíte nutkání si ublížit, zkuste techniky odpoutání pozornosti. To znamená například: držet ledovou kostku, dokud neroztaje, s tím, že se soustředíte na to, jak je studená nebo zkusit si napsat, jak se právě cítíte a následně papír roztrhat, koncentrovat se na to, co vnímáte, všemi smysly, zhluboka a pomalu dýchat a podobně.

Postavit se svým myšlenkám - napsat si pár věcí, na které byste se mohli těšit. Například na nový film, který vás zajímá, na setkání s někým blízkým nebo na nějaké dobré jídlo. Naplánovat si něco příjemného na zítřejší den.

Mluvit s někým - zkuste někoho navštívit nebo mu zavolat a svěřit se se svými pocity. Jestli nemáte komu, tak zkuste zavolat na některou z krizových linek, které jsou dostupné 24 hodin denně a kde vás vyslechnou bez jakéhokoliv odsouzení. Pamatujte na to, že nejste pro nikoho žádným břemenem, vaši blízcí nebo pracovníci krizové linky vás rádi podpoří.

Co dělat z dlouhodobějšího hlediska





Promluvit si s praktickým lékařem - pokud máte takové myšlenky a pocity poprvé, domluvit si termín u vašeho praktického lékaře je prvním krokem. Může vás odkázat k terapeutovi, předepsat léky, pokud je to nutné nebo vás doporučit do specializovaných služeb

Vyhledat psychiatra – správně nastavená medikace vám může ulevit

Zvážit možnost psychoterapie - terapie jsou nabízeny poradci a psychoterapeuty a mohou vám pomoci porozumět tomu, proč se právě takto cítíte a jakým způsobem se můžete vyrovnat se svými pocity. Některé psychoterapie nyní probíhají v online podobě, ale je stále možné i setkání face to face za podmínky dodržení protiepidemiologických opatření.

Podpora peera - to znamená rozhovory s člověkem, který má za sebou podobné zkušenosti jako vy. Mnoho lidí považuje za nápomocné podpůrné online skupiny.

Vytvořit si krizový plán - tento plán může zahrnovat varovné příznaky, způsoby vyrovnávání se stresem, které vám pomáhají, čísla lidí, kterým můžete v krizi zavolat a kroky, které můžete podniknout, abyste se cítili v bezpečí. Může být užitečné vytvořit tento plán společně s vaším lékařem, terapeutem nebo poradcem.

Jakého poradce nebo psychoterapeuta hledat?





Když máte suicidální myšlenky, je doporučeno co nejdříve vyhledat specialistu nebo zavolat na krizovou linku. Psychoterapie nebo poradenství jsou také doporučeny k odhalení příčin vašich pocitů a myšlenek a dlouhodobější práci na sobě, zvýšení psychické stability a odolnosti.

Pokud hledáte psychoterapeuta nebo poradce, je vhodné najít si psychoterapeuta se zkušenostmi v této oblasti.

Stupeň kvalifikace vám může přinést ujištění a klid, že váš poradce/terapeut má potřebné dovednosti.