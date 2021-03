Jak z pandemie? Rozsáhlými investicemi do ekonomiky, především v ekologické oblasti

1. 3. 2021

Moderátorka: Covid na mnoha úrovních odhalil drsnou sociální nerovnost v této zemi. A dnes zveřejněná analýza to jen potvrzuje, že?



Miatta Fahnbulleh, ředitelka New Economic Foundation: Přesně. Už před pandemií jsme měli situaci, kdy téměř polovina černošských a etnických menšinových rodin žila v chudobě. V bělošských rodinách je to dvacet procent. Tito lidé už před pandemií měli pravděpodobněji špatně placená a nejistá zaměstnání. A pandemie to jen zhoršuje. To, čeho jsme svědky, je, že nejzranitelnější lidi, ti, kteří mají největší problémy, jsou těmi, na které to dopadá nejtvrději.



Od minuty 3.00:







Moderátorka: Před okamžikem jsme slyšeli Lorda Wyllieho, jak hovoří o strukturální nerovnosti. Neexistuje žádné rychlé řešení. Je však něco, co by ministr financí v nadcházejícím týdnu mohl udělat ve státním rozpočtu na příští rok, co by pomohlo?



Miatta Fahnbulleh: Absolutně. Zaprvé musí pomoci rodinám, které jsou na tom opravdu špatně. Těm, kde rodiče přišli o zaměstnání. Ale i těm, kde rodiče pracují a mají nízké platy a jsou opravdu v zoufalé situaci, jak má na ně dopad ekonomika této pandemie. Měl by zavést záruku minimálního příjmu, kterou navrhnuje moje organizace, New Economic Foundation. 227 liber na osobu a týden každému člověku, který to potřebuje, aby přežili tuto pandemii. To je ta nejdůležitější věc. Musí podpořit naši sociální záchrannou síť. A druhá věc, kterou musí udělat, je, že si musí velmi rychle rozmyslet, jak vytvářet pracovní příležitosti. A to lépe placené, stále pracovní příležitosti pro lidi. Velkou součástí státního rozpočtu musejí být investice do ekonomiky, investice do ekologických pracovních příležitostí, investice do sociálních pracovních příležitostí a míst ve veřejném sektoru. My usuzujeme, že investice asi 50 miliard liber by mohla vytvořit asi 1,5 milionu pracovních míst. A musí také vytvořit rekvalifikační programy, abychom dali lidem novou kvalifikaci, tyto programy musí být zaměřené na sociálně deprivované lidi, je nutno jim poskytnout kvalifikaci a dát jim tato zaměstnání.



Moderátorka: To je velký nákupní program. A lidé se budou ptát: Jak si to proboha může tato země dovolit?



Miatta Fahnbulleh: Mým argumentem je, že si nemůžeme dovolit tyhle věci neudělat. Je opravdu krátkozraké pomýšlet jen na to, co to bude krátkodobě stát. Musíte vzít v úvahu dlouhodobou cenu nečinnosti. A všichni důvěryhodní ekonomové zdůrazňují vládě, že v době, kdy jsou úrokové míry záporné, nebo nulové, teď je doba, kdy je nutno si vypůjčit peníze a investovat je do ekonomiky. Nejlepším způsobem, jak se z ekonomické krize dostat, je dál podporovat důležité podniky i jejich zaměstnance. Pokud tuto podporu zrušíte příliš rychle, budeme v ekonomické krizi daleko déle. A cena té krize bude daleko vyšší než cena jakékoliv nynější intervence.



Moderátorka: Ministr financí dává najevo, že brzo budeme muset začít platit účet za ty miliardy, které byly vydány během této pandemie. Myslíte si, že by měl tento týden ministr financí zvýšit lidem daně?



Miatta Fahnbulleh: Ne. Zvýšení daní tento týden, to by bylo absolutní šílenství. Ekonomika je stále ještě ve stavu naprostého zmrazení. Ekonomika je pořád ještě vypnutá. Představa, že předtím, než začnete ekonomiku otevírat, než se podniky a rodiny začnou zotavovat, že byste na ně uvalili zvýšení daní, to by bylo naprosté ekonomické šílenství. Byl by to hospodářský vandalismus. V určitou dobu budeme muset uvažovat o tom, jak vybírat daně progresivním způsobem, avšak nejlepší způsob jak uhradit ten deficit je investovat do ekonomiky a podpořit její růst. Je nutno investovat: do lidí a do podniků. Podtrhnout teď ekonomice nohy, to by bylo naprosté šílenství a žádná země se to nechystá udělat.



Moderátorka: Stručně: Jestliže se nesníží státní výdaje, a nezvýší se daně, ten účet bude stále růst?



Miatta Fahnbulleh: Nikdo neříká, že nezvýšíte daně nikdy. Jen říkáme, že v stavu, kdy je ekonomika stále ještě tvrdě zmrazena, teď není ta chvíle kdy to udělat. V určité etapě se k tomu dostaneme. Avšak všichni, Mezinárodní měnový fond, OECD, IFS, všichni varují, musíte nyní silně investovat. Musíme investovat, aby došlo k hospodářskému oživení.



