Smrt na covid řádí v zemích, kde jsou lidé obtloustlí. Včetně ČR.

4. 3. 2021

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

Ve středu 3.3. bylo v ČR zaznamenáno dalších 15 088 nových denních nákaz. Zemřelo 21 128 lidí , to je denní nárůst o 187 mrtvých. V nemocnicích je 8231 lidí, to je nárůst od včerejška o 69 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu



- Koronavirus je stále ve společnosti přítomen a je pořád nebezpečný, varoval Brity ministr zdravotnictví Matt Hancock. Z nových dat v Británii vyplývá, že celkově v Británii klesá míra nákaz, i když v Londýně, na jihovýchodě a v centru Anglie znovu mírně stoupá. V Británii je stále koronavirem nakažena každá dvoustá osoba. ZDE





Předchozí průběžné zpravodajství ZDE





Oprava: Údaj denního počtu mrtvých jsme původně uvedli chybně. Správný, opravený počet v záhlaví článku je 187.



- Rusko registrovalo 11 385 nových nákaz, celkem bylo v Rusku dosud nakaženo 4 290 135 osob,. Dalších 475 lidí zemřelo za posledních 24 hodin, celkem v Rusku zemřelo 87 823 osob.- Brazílie zaznamenala další den rekordního počtu úmrtí. Zemřelo 1910 osob. Celkem v Brazílii zemřelo 259 271 lidí.- Řecko prodlužuje svůj lockdown do 16 března, zaznamenalo dosud nejvyšší množství denních nákaz v roce 2021, totiž 2702 a 40 úmrtí.- Německo bude pomalu rozvolňovat, oznámila Angela Merkelová.- Joe Biden obvinil republikánské guvernéry z "neandrtálského uvažování" vzhledem k tomu, že chtějí otevřít své státy. Biden argumentuje, že jsou Spojené státy "na hraně možnosti změnit podstatu koronavirové krize", avšak "to nejmenší, co teď potřebujeme, je neandrtálské uvažování". Biden kritizoval republikánské guvernéry Texasu a Mississippi za jejich rozhodnutí zrušit povinnost nosit roušky. Vládní experti varují, že tím vzniká riziko další vlny nákazy a že je třeba dodržovat karanténní opatření po dobu dalšího "měsíce až dvou měsíců". ZDE - Němečtí lékaři jsou znepokojeni velkým množstvím lidí z etnických menšin, kteří leží v Německu na JIPkách. Jde především o muslimy a Německo "selhalo" a nekomunikovalo jasně etnickým menšinám, že je koronavirus nebezpečný a co mají proti nákaze dělat. Téma je v Německu tabu, protože se vláda obává, aby nebyla považována za rasistickou. Muslimové tvoří 4,8 procent německého obyvatelstva, ale na JIPkách leží více než 50 procent muslimských pacientů. Německo nemá řádné statistiky. ZDE - Interpol varuje, že falešné vakcíny, zkonfiskované v Číně a v Jihoafrické republice, jsou jen "špičkou ledovce". Policie tam zkonfiskovala tisíce falešných vakcín. V Číně bylo kvůli tomu zatčeno asi 80 osob. Interpol upozorňuje veřejnost, že žádné schválené vakcíny se neprodávají na internetu. Dochází také ke krádežím schválených vakcín a k útokům na kamiony, které vakcíny rozvážejí. ZDE