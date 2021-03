K diskusi: přidáme se k izraelské alianci na výrobu vakcín?

5. 3. 2021 / Vít Klíma

I já se domnívám, že pro Čechy bude výhodnější - než ji vyvíjet a vyrábět sami - připojit se k projektu Izraelsko – Rakousko – Dánské aliance na výrobu vakcín. V Izraeli jsou oddělení Výzkumu a vývoje takových farmaceutických společností jakými jsou Pfizer, Moderna, Novartis, Polymun a Böhringer-Ingelheim. Za druhé, izraelské zdravotnictví má s očkováním největší zkušenosti a za třetí, premiér Netanjahu už začal jednat s firmami Pfizer a Modernou o založení jejich továren na vakcíny v Izraeli. Členové aliance tak v Izraeli brzy najdou obojí – vyspělou vědecko-výzkumnou základnu a zkušené doktory na straně jedné a dostatečné výrobní kapacity pro výrobu vakcín, na straně druhé.

Dánsko a Rakousko by chtělo s Izraelem spolupracovat především ve vývoji a výzkumu vakcín s tím, že továrnu na jejich výrobu by chtěli mít na vlastním území. Obě země už také hledají vhodné stavební lokality. Myslím si, že by pro nás bylo nejpřínosnější spojit se s Rakušany a společně s nimi vybudovat výrobní závod na vakcíny.

Izraelští doktoři mají za velmi pravděpodobné, že se budeme přeočkovávat každoročně, stejně, jako je tomu dnes u klasické chřipky. V tom případě bude dlouhodobě výhodné spoluvlastnit továrnu na výrobu vakcín v blízkosti vlastního území. Druhou velkou výhodou členství v alianci bude, že v zásobování vakcínami už nebudeme závislí výlučně na EU.