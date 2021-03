Přestaňme být teplouši! Skutečným virem je strach, prohlašuje Bolsonaro, zatímco Brazílie se stává globální hrozbou

5. 3. 2021 / Fabiano Golgo





Jedno úmrtí každých 48 sekund. Dosud přes 260 tisíc mrtvých. Pouze 3% populace byla očkována. Tento čtvrtek oznámila Světová zdravotnická organizace, že Brazílie v počtu nových denních infekcí předběhla USA. V Brazílii bylo infikováno 59 900 nově nakažených, ve srovnání s 57 800 nových denních nákaz mezi Američany. Taková je současná situace s covidem-19 v Brazílii. Odborníci se obávají, že skutečnost, že tato tropická země kontinentální velikosti naprosto ignoruje boj proti koronaviru, způsobí, že Brazílie bude největším nebezpečím pro svět a stane se trvalým ohniskem vývoje viru ve varianty, které budou odolné vůči vakcínám a smrtící pro lidi každého věku.





Mezitím populistický krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro reagoval ve středu na tuto realitu křikem a doslova pěnou u úst: "Přestaňme být buzeranti! Jak dlouho ještě budeme veškerý ten pláč poslouchat? Lidé umírají. Lidé budou vždycky umírat." Musíme mít odvahu chodit do ulic, setkávat se a postavit se tomu tváří v tvář. (...) Otevřete všechny podniky. Uzamčení způsobí více úmrtí než tento virus, o němž média falešně konstruují, že je to horor (...) skutečný virus je strach. “ Při téže akci, nabité jeho kultovními následovníky - vše bez roušek - Bolsonaro dodal „všichni ti idioti, kteří mi říkají, abych nakupoval vakcíny... Měli by požádat svouy matku o vakcínu, pokud ji chtějí!“.



Firma Pfizer odsoudila Bolsonara. Poukázala na to, že již v srpnu 2020 poslala brazilské vládě nabídku, aby si rezervovala si sto milionů dávek její vakcíny, ale brazilská vláda to nejdříve ignorovala a poté, co firma zaslala další nabídku, v listopadu odpověděla Brazílie předložením řady podmínek, jako že společnost Pfizer musí nést právní odpovědnostza jakékoli negativní vedlejší účinky jejich produktu, což společnost Pfizer odmítla.



V únoru dostala Brazílie znovu příležitost rezervovat si dalších sto milionů dávek, ale Bolsonaro to odmítl s tím, že nechce čínskou vakcínu. Nejvyšší soud tedy nyní přinutil ministra zdravotnictví koupit vakcíny, které Bolsonaro odmítá zemi pořídit. Minulý týden, poté, co Kongres přijal zákon umožňující národnímu orgánu odpovědnému za schvalování léků, Anvisa, urychlit jegho tříměsíční byrokratický proces schvalování vakcín, Bolsonaro to jednoduše vetoval s tím, že chce, aby instituce vykonala svou práci důkladně a bez jakýchkoliv zkratek.



Přestože má Brazílie již více než dvě desetiletí největší a nejúčinnější masivní očkovací program s infrastrukturou, která by umožňovala imunizovat více než 10 milionů lidí denně, Bolsonaro zrušil tým, který koordinoval tuto každoroční tradiční praxi, což je jasné znamení, že není nekompetentní, ale ve skutečnosti jedná záměrně s cílem nechat nakazit co nejvíce lidí.



Brazílie se izoluje jako země nejhůře zasažená pandemií Covid-19 a stává se celosvětovým vyvrhelem. Údaje Světové zdravotnické organizace ukazují, že zatímco průměr úmrtí na světě klesá o přibližně 6%, v Brazílii roste o 11%.





Bolsonaro denně sabotuje veškeré úsilí v boji proti covidu-19. Již řekl, že „Brazilci mohou skákat bosí do žump a neonemocní“, „Naříkáme nad všemi mrtvými, ale to je osud každého z nás“, „Je to jako déšť, nakonec zmoknete“, „Pouze teplouši se bojí tohoto viru “,„Pokud se necháte očkovat a stanete se aligátorem, neobviňujte mě za to “, „Tato vakcína Coronavac není vědecky prokázána jako účinná “, „Je to jen chřipečka“, „počet úmrtí je falešný, jsem si jist, že lékaři označují všechna úmrtí jako související s covidem, aby mohli získat více finančních prostředků“.



Když amazonský region prosil federální vládu, aby jim poskytla kyslíkové ventilátory, ministr zdravotnictví na žádosti neodpověděl a více než 10 tisíc lidí zemřelo na udušení při procesu, který je popisován jako pocit udušení pískem v ústech a v plicích. Strašná úmrtí, kterým se dalo zabránit, kdyby Bolsonarova vláda na ty žádosti reagovala, protože kyslíkové nádrže byly k dispozici, ale zústaly v hlavním městě země.



Bývalý oficiální prezidentům tlumočník rezignoval na svou funkci a odsoudil skutečnost, že slyšel Bolsonara hovořit s "jedním známým zahraničním politikem“ o tom, jak je pro finance státu pozitivní, že tolik lidí v důchodu a osob s chronickými nemocemi (kteří dostávají finanční pomoc od státu) umírá na covid-19. je prý výborné, že to znamená méně výdajů na sociální dávky. Bolsonaro žertoval, že největší počet obětí je mezi nejchudšími občany.



Bolsonarova genocidní strategie způsobuje, že stále více lidí propadá nákazem, která kromě toho, že je pro Brazilce smrtelná, se stala skutečnou hrozbou pro globální boj proti pandemii.



Ukázalo se, že nová varianta covidu-19, která se vynořila z Amazonie a zasáhla Spojené království, USA a různé další země, je mnohem infekčnější - a proto je mnohem snazší se jí nakazit. Tato varianta indfikuje mladé lidi (téměř polovina nových pacientů je nyní mladší 40 let) a způsobuje mnohem větší bolesti, kromě toho, že je o 25% smrtelnější.



Odborníci varují, že pokud Brazílie nezačne rychle jednat, vznikne mnoho nových variant. Před nimi bude mnohem těžší se chránit a budou vyžadovat pečlivý proces vytváření nových vakcín. Mezitím na nové varianty přijde o život další obrovské množství obětí. U amazonské varianty se rovněž předpokládá, že způsobuje mnohem závažnější následky těm, kteří ji přežijí, jako jsou dlouhodobá onemocnění plic, nefunkčnost srdečních tepen, ztráta dlouhodobé paměti, chronická bolest svalů, ztráta sluchu a další ochromující problémy.



Už nejsme v říši domněnek ani politických teoretizování o Bolsonarových činech: jde zjevně o projekt sociálního inženýrství sociopata, který bude mít tragické globální důsledky.













