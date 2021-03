Novinářské pohrdání ruskou a čínskou vakcínou je zároveň směšné a smutné

9. 3. 2021 / Daniel Veselý

Je samozřejmě na místě kriticky hodnotit přístup Moskvy a Pekingu ke zveřejňování údajů o jejich vakcínách, jakož i obavy ohledně tamních výrobních postupů a kapacit. Tato analýza by však neměla na sto honů smrdět plytkou ideologií, ba rasistickým pohledem na vše, co přichází z Ruska nebo Číny. Cynické řeči o hybridní válce prostřednictvím očkovacích látek zase narážejí na vršící se hromadu mrtvol.

Novinářka Petra Procházková soudí, že Rusko za posledních x let nic nevyvinulo, přičemž v této zemi byla věda vždy politickým nástrojem, takže nejinak to bude i v případě Sputniku V. Podle Procházkové je spousta Rusů hrdá na to, že jejich země jako první na světě schválila vakcínu proti covidu-19, a může tak pomoci světu v boji proti patogenu, což je prý důkazem „starého ruského mindráku“ o nutnosti spasit svět.

Co na tom, že se Petra Procházková kdysi pochvalně vyjádřila o jelcinovské éře, přestože v důsledku rapidní privatizace, na jejíž implementaci v letech 1990 až 1995 dohlíželi Clintonovi ekonomičtí spolupracovníci, zemřely předčasně čtyři miliony Rusů, jak vyplývá ze studie publikované v Lancetu. Takže netuším, zda antiruská tiráda paní Procházkové platí pouze pro putinovské, anebo i pro jelcinovské Rusko.

Komentátor Alexander Mitrofanov zašel ještě o něco dál než jeho kolegyně, když vyslovil spekulaci, podle níž by za případným schválením Sputniku V Evropskou lékovou agenturou mohl být mastný ruský úplatek. Přitom tentýž Mitrofanov v raných 80. letech jako redaktor pořádal besedy k výročí VŘSR, a dokonce podpořil zákaz některých hudebních skupin.

Je příznačně, že se česká komentátorská obec tak štítivě staví proti ruské, potažmo čínské vakcíně, aniž by s toutéž vehemencí informovala o existenci absurdních patentů poskytujících západním farmaceutickým korporacím naprostou kontrolu nad výrobou a distribucí vakcín. (Pozn. red. Podle tvůrkyně vakcíny Oxfordské univerzity Sarah Gilbertové je tato kontrola nad výrobou a distribucí nutná, aby se zachovala čistota a účinnost vakcín. Firma AstraZeneca podle ní prý spolupracuje s mnoha zeměmi světa k zajištění kvalitní výroby vakcíny v rozvojových zemích.) Přitom jde o jeden z důvodů, proč zásilky vakcín stále váznou a proč jsou distribuovány téměř výhradně do bohatých států. Více než stovka zemí v čele s Indií a Jihoafrickou republikou nyní ve Světové obchodní organizaci (WTO) požaduje dočasné zrušení těchto patentů. Tento apel však naráží na nesouhlas Spojených států. Není jistě zapotřebí dodávat, že „duševní vlastnictví“ obřích korporací vede ke zbytečným ztrátám na lidských životech. Oslyšena zůstává též skutečnost, že vývoj očkovacích látek ze značné části financují daňoví poplatníci, takže by měly být k dispozici téměř zdarma a neměly by sloužit jako dojná kráva některých farmaceutických společností.

Ale zpět do české kotliny. Obavy z ruské a čínské vakcíny přesvědčivě rozmetává imunolog Václav Hořejší, který by se bez váhání nechal očkovat oběma látkami. Ačkoli autor rozhovoru pro irozhlas.cz Martin Štorkán čtenářům sugeruje strach z výrobního postupu v Číně a Rusku či pochybnost nad účinností čínské vakcíny, podle Hořejšího jsou tyto obavy liché. Kdyby se objevily problémy týkající se účinnosti a bezpečnosti obou očkovacích látek, už bychom o nich dávno věděli, protože se už používají ve velkém množství v řadě zemí, argumentuje imunolog. Čínská vakcína stojí na sedmdesát let starém principu, přičemž ruská vychází z téhož principu jako britská AstraZeneca, a je podle Hořejšího dokonce ještě lepší.

Jak už bylo výše řečeno, ani očkovací látky ruské a čínské provenience by ve sdělovacích prostředcích neměly mít bianko šek. Leč ideologická předpojatost některých českých novinářů může způsobit nenávratné škody, pokud budou obě vakcíny nakonec schváleny a distribuovány v České republice, protože někteří lidé z nich budou mít neopodstatněný strach. A to nezmiňuji skutečnost, že tito žurnalisté patrně nevědomky rozdmýchávají antivakcinační tendence v české společnosti. Nakonec se patrně bez ruské i čínské vakcíny obejdeme, nicméně pochybnosti, týkající se očkování jako spolehlivého prostředku k dosažení kolektivní imunity, zůstanou.