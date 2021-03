Tisková zpráva:

Hrozba žaloby pro Česko kvůli potravinovým kvótám: Komise poslala Pirátům své stanovisko

12. 3. 2021

Evropská komise považuje povinné kvóty na české potraviny za rovnocenné nedovolenému omezování dovozu zahraničních potravin. Uvedla to v odpovědi na dotaz pirátskému europoslanci Mikuláši Peksovi. Ten poukazoval na to, že by takový zákon zvýhodňoval oligarchy, zvýšil ceny a snížil kvalitu potravin.



Piráti dlouhodobě podporují myšlenku volného trhu .Jsou jasně proti povinným kvótám určujícím, že 55 % všech potravin musí být české původu. Toto číslo navíc má postupně stoupat každý rok o 3 % až do 73% podílu v roce 2028. „Evropská komise nám dala jasně najevo, že Česko může kvůli tomuto návrhu skončit u soudu. Je to další signál, že tento paskvil nesmí být zaveden. Kvóty uškodí především koncovým zákazníkům: zvýší ceny potravin a sníží možný výběr. Zároveň to prostě jasně hraje do kapsy velkým agropodnikům, to znamená, že na tom opět vydělá český premiér,“ vysvětluje Mikuláš Peksa. Před nedávnem Piráti zaslali dotaz Evropské komisi, zda tento návrh neporušuje pravidla o volném obchodu a hospodářské soutěži v EU. „Komise zastává názor, že opatření, aby určité procento výrobků nabízených v obchodech muselo být národního původu, by představovalo stejné omezení jako množstevní omezení dovozu, které je zakázáno Smlouvou o fungování Evropské unie. Jednalo by se odrazení, nebo zákaz nákupu potravin v jiných členských státech,“ uvedla Komise v odpovědi. Další dotaz se týkal toho, zda Evropská komise uvažuje o tom, že by zaslala formální oznámení podobně jako Rumunsku a Slovensku, kde padly podobné návrhy. „Komise monitoruje situaci v České republice jako ochránce smluv s cílem rovného zacházení mezi členskými státy. Pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu, tak by Komise musel odpovědně zasáhnout,“ píše se v reakci. Aktuálně návrh schválili čeští poslanci (ANO, ČSSD, SPD, Trikolora a KSČM) a bude se o něm hlasovat v Senátu.

