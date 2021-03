Už vás štve pandemie? Kopněte si do Ludwiga!

11. 3. 2021 / David Marenčák

Je to vskutku k neuvěření. Tuzemská nová levice konečně vynalezla legitimní a morální důvod pro šikanu (neplést si s tzv. cancel culture, to je na jiné povídání). Jindy jim nestačí hnědé bezpečnostní spodky, kdykoli se někdo jen špatně podívá na oblíbené jedince či skupiny, ale jak je někdo v nemilosti - stačí, když je ... * (doplňte libovolný přívlastek pro jinakost, zranitelnost, emocionalitu, nešikovnost nebo jinou „beta“ slabost). Ultrapravice jásá, konečně mají recept, jak si racionálně obhájit své stalkingové a kyberšikanostní nájezdy. Za dostačující se považuje, že potenciální oběť má nějaké běžné lidské chyby, komunikuje neobratně, občas zazmatkuje nebo je čímkoli jiným, nepatrným irituje. Třeba tím, že pořád burcuje proti covidu a za protipandemická opatření.

První lapsus s šovinistickým vtipem na téma pandemický systém (Není to PES, ale FENA, je stejně labilní, jako ženy) si zasloužil kouř, když ale kouř nemizel ani po mnohých týdnech a četným jedincům a skupinám stále přišlo třeskutě vtipné šplíchanci na toto téma a zejména na jeho následné, emočně přestřelené zmatky of topic plevelit libovolné diskuze a uvádět svoji nesouvisející produkci, začalo mi to být divně nepříjemné. Když jsem později uzřel, že k všeobecnému zlomyslnému veselí stačí čím dál menší, slabší přešlapy a mnozí ho sledují a napjatě očekávají další chybu, za kterou budou moci spustit bouři exkrementů, došlo mi, že je to ukázková šikana.



Ukázkové jsou i reakce šikanátorů, kteří nešetří obvyklou plejádou výmluv, proč si šikanu zaslouží, jak je hrozný a trapný. Nechyběli ani odkazy na „čacký disent“, když se ze stovky jeden proti této zlomyslné vlně ozve, upírá prý nárok na kritiku a samosebou evergreen – nemá smysl pro humor, protože kopat do ležícího (byť jen rétoricky) je libově vtipné, zejména když si při pokusu vstát přišlápne obě ruce.

Ne, že by Petra Ludwiga nebylo za co kritizovat. Už jen profese „kouč“ má v pekle pozdního kapitalismu vlastní kotle. Naskakování na módní rusofobii nebo pravicový kýč víry ve všespasitelnost vzdělání a podstatnou roli dezinfa ve zpackané pandemii (Ne, lidé nešílí vinou mistrné propagandy ruských trollů, ale proto, že žijeme v šílené, rozpadající se společnosti; vyzdvihuje se v tomto ohledu např. Finsko, které má jistě skvělé školství, ale odolnost vůči dezinfu spatřuji v celkové kvalitě života, institucí a struktur, kterých je ono školství společným symptomem, nikoli příčinou).

Nicméně ta přepálenost, se kterou teď zase týdny a týdny budou i oba gedermanoví krtici, oba autoři brněnských průvodců a četní další publicisté každý svůj text uvozovat nějakým rýpancem do něj, je daleko za hranou satiry nebo kritiky. Je to normální štvanice.



Je jen otázkou času, kdy to začne eskalovat. Žádnému šikanátorovi nestačí obvyklé záminky dlouho. Časem dojdou a tak si nějaké vyrobí. Už nyní se zakládají denunciační stránky, slídí mu v diplomce, projíždějí stará videa, hledají kdejakou chybku, prostě špínu. Satirické stránky, které dříve parodovaly a zesměšňovaly „vlastenecké“ trolly, jsou nyní během krátké doby s to vyplodit deset statusů na téma „Kopeme do Ludwiga, je to in“. Zákonitost nabalující se sněhové koule je neúprosná, v takové atmosféře leckomu přijde jako dobrý nápad nějaká ta fabulace, z čisté vody vymyšlené hnojomety a nějaká ta virtuální a možná i fyzická inzultace, vulgární a výhružné zprávy (jako by jich od rýmičkářů neměl už teď dost), a z jednohlasně bečícího stáda žádný pochybovačný hlas nevzejde.

Nevím, jestli dámy a páni z liberální a levicové bubliny, co spolu mluví, jen lidsky upouštějí páru ventilem, mají ho jako obětního berana, zástupný symbol pro posla špatných zpráv, nebo z nich jen vyhřezla dlouho potlačovaná negace, ale jestli chtěli předvést, jak vypadá pořádná, chlapácká, toxická maskulinita, myslím, že se jim to povedlo. V zemi, kde politika nepošle k zemi jeho špatná práce, zkorumpovanost, prolhanost, arogance, ale to, že projeví slabost a je arogantní málo (Paroubek), nebo si dovolí změnit názor (Stropnický), je od proklamativně progresivního kolektivu zarážející, že se také modlí k mačistickému kultu síly, ve kterém si „slabší kus“ prostě tak nějak zaslouží ještě naložit trest za hranicí pomsty za sebemenší chybu – dát ze sebe to nejhorší, co to jde. Když to pak přinese očekávatelný výsledek, za nos se nechytí nikdo.

Ale možná je to všechno jinak. Možná nic z toho není pravda a jen jsem se nechal napálit svojí naivitou. Naivní domněnku, že jsou tací lidé něco jiného, než jednorozměrní snobové, baviči sociálních sítí a clicktivisti, kteří se opájejí svojí „probuzeností“, aby se mohli navzájem v povrchních článcích Alarmu a Deníku Referendum utvrzovat ve svých světonázorech (téměř všichni účastníci vysoce morální oprávněné a zasloužené šikany píší občas nebo pravidelně alespoň pro jeden z těchto plátků). Budu si muset najít jiné, oddechové zábavové čtení, než tělesnou a žitou „Kup si svou revoltu“ s ujetými reklamními bannery.