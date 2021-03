Zbavíme se někdy koronaviru?

12. 3. 2021

Nikdo to neví s jistotou. Vědci si myslí, že virus, který způsobuje COVID-19, s námi může zůstat dekády i déle, ale to neznamená, že by dál představoval stejnou hrozbu, upozorňuje Christina Larsonová.



Virus se objevil koncem roku 2019 a je obtížné předpovědět, jak se bude chovat v dlouhodobém výhledu. Ale mnozí experti jsou přesvědčeni, že se nemoc pravděpodobně nakonec změní z krizového faktoru v obtíž podobnou nachlazení. To by se stalo, kdyby si lidé časem vytvořili imunitu, ať už infekcí, nebo vakcinací. Jiné viry se již pohybovaly po téže trajektorii. Pandemie španělské chřipky z roku 1918 by také mohla napovědět, jak bude vypadat další průběh COVIDu-19. Americká epidemiologická agentura CDC odhaduje, že virus španělské chřipky, který se vyvinul u ptáků, infikoval třetinu světové populace. Nakonec poté, co infikovaní lidé buď zemřeli, nebo se si vyvinuli imunitu, se virus rychle přestal šířit. Později zmutoval v méně virulentní formu, která se podle expertů sezónně znova objevuje. Nicméně vznik nových variant koronaviru může vyhlídky komplikovat, pokud nové mutace způsobí vážnější průběh choroby, nebo se vyhnou působení vakcín. Je nepravděpodobné, že bychom se viru někdy zcela zbavili, vzhledem k možnosti, že lidé mohou být reinfikováni poté, co již onemocněli nebo byli očkováni. Jediný virus, který kdy byl zcela vyhuben, představovaly pravé neštovice. Stalo se tak proto, že si lidé po prodělání nemoci nebo vakcinaci vytvářejí trvalou imunitu. Celý text v angličtině: ZDE

