Kauza Cuomo: Případová studie ideologické zaslepenosti v pandemii

13. 3. 2021 / Karel Dolejší

Cuoma sedm žen obvinilo ze sexuálního obtěžování během výkonu jeho guvernérské funkce. Vesměs uvádějí, že z jeho strany šlo o jednoznačné zneužití mocenského postavení k tomu, aby si na podřízených dokazoval svou "mužnost". Nepochybně jde o vážný důvod k odvolání. Praxi krčení ramen nad politickým působením sexistických prasáků si možná mohou dovolit Republikáni, nicméně Demokraté, u nichž má feminismus výrazně větší vliv a jejichž prezidentského kandidáta výrazně podpořila právě sebevědomá a příčetná část Američanek, by něco takového voličské základně vysvětlovali jen stěží.

Potíž ale spočívá v tom, že vůbec nejde o první Cuomův skandál.

Od července 2014 má newyorský guvernér na triku vážný průšvih kolem jím zřízené, leč účelově (ne)vyšetřující "protikorupční" tzv. Morelandovy komise, v němž byli namočeni jeho nejbližší spolupracovníci, zatímco Cuomo osobně byl osvobozen "pro nedostatek důkazů". O dva roky později byli z korupce obviněni jeho pravá ruka a šéf volební kampaně v jedné osobě, dále bývalý blízce spolupracující lobbista a početná skupina dárců z řad developerů. V březnu 2018 byl bývalý Cuomův volební manažer Percoco odsouzen za vymáhání úplatků ve výši přesahující 315 000 dolarů kvůli příslibu přidělení zakázky energetické firmě Competitive Power Ventures Inc.

Po žádné z korupčních kauz přímo se dotýkajících osoby guvernéra nepřišla ze strany Demokratů iniciativa na jeho odvolání či rezignaci. A to přesto, že přinejmenším v jednom případě byl sám orgány činnými v trestním řízení vyšetřován.

Ještě výbušnější kauza však vyšla najevo v lednu letošního roku, když ministryně spravedlnosti státu New York Letitia Jamesová vydala zprávu upozorňující na to, že guvernér Cuomo z propagandistických důvodů systematicky "upravoval" údaje o počtu úmrtí na COVID-19 v penzionech pro seniory. Také tuto věc vyšetřuje justice a FBI.

Cuomo 25. března 2020 vydal nařízení, podle nějž penziony pro seniory byly nuceny přijímat COVID pozitivní klienty (pdf). Toto nařízení zrušil teprve 10. května. Mezitím ale musely domy pro seniory ve státě New York přijmout až 4 500 pozitivních pacientů. Nezávislé vyšetřování guvernér opakovaně odmítal jako "politicky motivované".

Věru že úmrtí nejméně 15 000 lidí v přímém důsledku nesmyslného úředního nařízení není nic než politicky zneužitá prkotina...

V době, kdy koronavirus řádil v penzionech pro seniory, byl Cuomo populární jako nikdy, každodenně vystupoval na tiskových konferencích k pandemii a řada Demokratů jej považovala za levicovou alternativu k prezidentské kandidatuře centristy Joea Bidena.

Zde se není čemu divit, protože jako guvernér se Cuomo angažuje v boji s klimatickými změnami, prosadil legalizaci marihuany, odpustil univerzitní školné studentům z chudých rodin, uzákonil sňatky homosexuálů a při každé příležitosti dští oheň a síru na konzervativce.

Nicméně v okamžiku, kdy Jamesová vydala svou alarmující zprávu, bylo dávno po volbách a dokonce ani tyto účelové ohledy nebylo momentálně třeba brát v potaz.

Proč tedy už koncem ledna nevystoupili Cuomovi straničtí kolegové s požadavkem na rezignaci zkompromitovaného politika?

Sedm obtěžovaných žen jim za to stálo, ale 15 000 mrtvých seniorů nikoliv.

Všechny tři výše zmíněné skandály newyorského guvernéra si vysloveně říkaly o rezignaci či odvolání - zejména pak jeho odpovědnost za smrt tisíců spoluobčanů.

Demokratické straně však ještě i v této chvíli stojí za to držet se iluzivního narativu, který výrazně ideologizuje pandemii. Podle tohoto narativu je nezvládání koronaviru údajně výhradní vinou exprezidenta Trumpa a guvernérů Republikánské strany. Neexistuje v něm absolutně žádné místo pro "nepravicové" protipandemické kiksy.

Na druhou stranu sedm Cuomem obtěžovaných žen skýtá vítanou příležitost pro "virtue signaling" vůči feministkám a feministům, které je z vnitrostranického hlediska jednoznačně žádoucí.

Proto bude Cuomo odvolán obrazně řečeno proto, že strkal ruce kam neměl - nikoliv proto, že má na těchto rukou krev.

Poučení? Ideologizování pandemie a snaha využít ji k prosazení stranických zájmů místo nadstranických snah o účinná věcná řešení může také znamenat, že politici bez mrknutí oka obětují tisíce lidí na oltář svých pochybných sobeckých cílů. A ještě to obratem popřou.

Ať už jsou to politici pravicoví, levicoví, černí, modří, nebo zelení.

Pozn. JČ: Rád bych ale upozornil, že podobné chyby, totiž hromadného vracení covidem nakažených pacientů z nemocnic do pečovatelských domovů, se dopustili loni na jaře i britští politici, pravicoví i levicoví, tedy v Londýně Boris Johnson a ve skotském Edinburku Nicola Sturgeonová. Důvodem k přesunu těchto pacientů z nemocnic zpět do domovů důchodců byla obava z naprostého zahlcení nemocničních lůžek, je nepochopitelné, že si ti politici tehdy neuvědomili, že tím vyvraždí obyvatele pečovatelských domovů. Žádný z nich za to nebyl potrestán a veřejnost jim to stále neklade důrazněji za vinu - snad proto, že je omlouvá, že to bylo v první etapě pandemie a nikdo ještě moc nevěděl, co se stane.



Pozn. KD: Bylo ovšem velmi snadno předvídatelné, co se stane. Proto je také Cuomo vyšetřován FBI za své rozhodnutí - i za to, že o jeho důsledcích lhal a falšoval o něm informace. Pokud britská justice v podobných případech nekoná, jde spíše o výpověď o zemi, kde si premiér může dovolit svévolně rozpouštět parlament, kdykoliv se mu nelíbí, co zrovna legislativa dělá. O zemi, kde voliči dodnes nevolali k odpovědnosti populistické politiky za nebetyčné lži, jimiž je krmili ve věci brexitu.