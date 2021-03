Česká vláda umí během dvou dnů třikrát změnit svá zásadní rozhodnutí

„Premiér jako deus ex machina vstupuje do dění, aniž by dal kdykoliv předtím najevo, že se o to zajímá. Přichází s řešeními, která pravděpodobně s nikým neprojednal, ani s ministrem školství, a jde proti názoru drtivé většiny profesně zapojených aktérů. Vnímám to tak, že se pan premiér snaží oslovit určitou voličskou skupinu. Jinak si to nedokážu vysvětlit,“ řekl odborník na vzdělávání v Ptám se já s tím, že se z premiéra „stal zničehonic odborník na otázky vzdělávání“.