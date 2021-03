Koronavirus: V ČR umírá nyní pětadvacetkrát více lidí než v Británii

Průběžné zpravodajství:

16. 3. 2021

Pro srovnání: Británie zaznamenala 5089 nových denních nákaz a 64 mrtvých. V českých poměrech (děleno šesti) by to bylo 848 nových denních nákaz a 11 mrtvých. V ČR umírá nyní pětadvacetkrát více lidí než v Británii.

23 657 lidí , to je denní nárůst o otřesných 278 mrtvých. V nemocnicích je 8939 lidí, to je nárůst o otřesných 577 nově hospitalizovaných osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

- Kypr si zakoupí ruskou vakcínu Sputnik V, pokud ji schváli Evropský lékový úřad (EMA). Ruskou vakcínu Sputnik V si už objednalo Slovensko a Maďarsko a ČR o její koupi uvažuje. EMA oznámila 4. března, že zahájila řízení ohledně bezpečnosti této vakcíny. Původně se vědci na ruskou vakcínu Sputnik V dívali skepticky, protože ji Rusko začalo používat loni v srpnu bez řádně provedených testů. Vědci však nyní uvádějí, že má tato vakcína účinnost téměř 92 procent. Zjistili to ve vědecky recenzované analýze testů poslední etapy, která vyšla minulý měsíc v časopise Lancet. Ruská vakcína Sputnik V používá dvě dávky a je založena na oslabeném viru běžné chřipky.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Holandská vláda uvedla v úterý, že přizpůsobí předpisy pro přijímání poštovních hlasů v probíhajících celostátních volbách, poté, co lidé informovali o menší chybě ve volební proceduře. Očekává se, že konzervativní premiér Mark Rutte a jeho strana VVD získá dostatečné množství podpory na čtvrté volební období. Volby se konají během tří dnů od 15. do 17. března. Lidem nad sedmdesát bylo dovoleno poprvé v historii hlasovat poštou. Protože jsou v Holandsku zakázána veřejná shromáždění, předvolební kampaň se konala v televizi, kdesi Rutte udržel svůj image pevné ruky v době krize.- Rusko v úterý informovalo o 9393 nových nákazách, celkem Rusko registruje 4 409 438 nákaz, zemřelo dalších 443 lidí, celkový počet mrtvých je v Rusku 92 937.- Švédsko a Lotyšsko uvedly v úterý, že také pozastaví očkování vakcínou AstraZeneca jako předběžné opatrné opatření. V pondělí totéž oznámily Německo, Francie a Itále poté, co několik zemí vyjádřilo určité znepokojení nad možnými vážnými vedlejšími účinky. Odborníci na bezpečnost ve Světové zdravotnické organizaci a samostatně i v Evropském lékovém úřadu budou v úterý jednat o datech z očkování vakcínou AstraZeneca a ve čtvrtek uspořádají schůzi, kde rozhodnou co dál.- V Bretani identifikovala Francie novou variantu koronaviru, která však prý není nebezpečnější než dosavadní.- Indie zaznamenala šestý den, kdy registruje více než 20 000 denních nákaz.- Austrálie dál používá vakcínu AstraZeneca.- Čína zaznamenala 13 nových nákaz.