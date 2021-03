Rozhovor Britských listů 370. Jak čeští oligarchové podporují na Balkáně ultrapravicové autoritáře

8. 3. 2021









Česká média jsou posedlá sama sebou, případně událostmi v ČR a to, co je často klíčové, pomíjejí. A česká veřejnost sleduje jen to, co jí servírují česká média, takže se o důležitých věcech často nedovědí nic. Věděli jste, že Petr Kellner a jeho impérium PPF podporuje svým projektem v Srbsku ultrapravicového vládce Srbska Alexandra Vučiće, který se snaží potlačovat nezávislá média a má vazby na Putina a Čínu? Věděli jste, že PPF prostřednictvím CME ovlivňuje mediální scénu ve Slovinsku, kde vládne ultrapravičák Janez Janša, který agresivně útočí na nezávislé novináře? Věděli jste, že televize společnosti CME ve Slovinsku poskytla velmi příznivý, nekritický prostor k interview českému oligarchovi Křetínskému? O těchto znepokojujících skutečnostech , které česká média zcela pomíjejí, hovoří Bohumil Kartous s Albínem Syberou, v současnosti pobývajícím ve Slovinsku. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 10. března 2021.





K tomu: