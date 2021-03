Mapa lásky a samoty

24. 3. 2021 / Pavlína Antošová

Některé z moderních hudebních žánrů dnes nedoceňují „pouhou" interpretaci, byť sebelepším hlasem a se sebevětším prožitkem. To se ale naštěstí netýká šansonu. Tím výrazněji zprávu o smrti Hany Hegerové provází smutek, ale o to plastičtěji vystupuje obrovský vklad, který tato zpěvačka přinesla – a to nejenom na domácí scéně.

Její životní zvraty začaly už výchozím prostředím dobře situované slovenské rodiny a následující společenskou změnou. Zatímco na tomto poli jako velmi mladá prožila sešup dolů, v kariéře by naopak po namáhavých začátcích mohla vychutnat strmý vzestup – kdyby nemusela odvést citovou daň během svého mateřství. A při dalším tvrdém pádu si první dáma našeho šansonu bolestně potvrdila svou vnitřní svobodu, když ji té vnější načas zbavili.