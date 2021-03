ČR: Stále nesmírně vysoké počty nákaz i úmrtí

Průběžné zpravodajství:

25. 3. 2021

- Srbsko proočkovalo už třicet procent svého obyvatelstva. Je po Británii nejproočkovanější zemí v Evropě. Jenže teď to jen odhalilo, že v zemi existují obrovské enklávy lidí, kteří protikoronavirové očkování odmítají. Srbsko je vážně postiženo vlnou ruských dezinformací zpochybňujících existenci covidu a šířících bludy, že je očkování nebezpečné. Podle listu Guardian to zosobňuje vážný problém, protože velká část východní a středovýchodní Evropy je pod vlivem destabilizujících protiočkovacích ruských dezinformací a jestliže se značná část obyvatel těchto zemí nenechá očkovat, svět se koronavirové pandemie nezbaví nikdy. Nejslavnější Srb, tenista Novak Djoković, veřejně vyjadřuje pochybnosti o vakcínách. Loni v březnu se vyjádřil srbský vládní poradce pro koronavirus, že "covid-19istuje jen na Facebooku". ZDE

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

Kdyby česká média plnila svou společenskou funkci a informovala o individuální situaci jednotlivých umírajících a jejich vážně ztraumatizovaných pozůstalých, lidé v ČR by si uvědomili, jak zločinecky je poškodila současná vláda i opozice. Více než 25 000 mrtvých je hrůza a děs. Proč nikdo neinformuje o tom, co se děje v rodinách pozůstalých? V Británii bylo zjištěno, že úmrtí jediného člověka na koronavirus postihuje traumatem sedm rodin. Proč se o tom v ČR nemluví? Jsou lidské životy pro české politiky a pro česká média bez významu? (JČ)

- V Indii byla objevena nová varianta koronaviru, charakterizovaná jako "dvojitý mutant". Byla nalezena ve více než 200 nákazách ve státě Maharaštra na západě země, v němž leží finanční hlavní město Indie Bombaj. Indie nyní zaznamenává nejvyšší denní počty nákaz a úmrtí. Indie zaznamenala 53 476 nových denních nákaz, to je nejvyšší denní nárůst od 23. října 2020. Registrovala také 251 nových úmrtí. Celkem v Indii zemřelo 160 692 osob.- AstraZeneca zveřejnila kompletní aktuální údaje z testů své vakcíny. Z amerických testů vyplývá, že vakcína AstraZeneca brání symptomatickému covidu v 76 procentech případů. Je stoprocentně účinná proti vážnému průběhu nemoci a proti úmrtím.- Kanada oznámila, že je vakcína firmy AstraZeneca bezpečná, ale dodala varování ohledně srážlivosti krve.- Nerovnost při vzdělávání, kterou odhalila pandemie, nemá jednoduché řešení. Nerovnost při vzdělávání a deprivace dětí jsou nyní v Anglii natolik rozsáhlé, že je zapotřebí dlouhodobé státní pomoci, nikoliv jen krátkodobých iniciativ. Vyplývá to z průzkumu ředitelů škol a politiků z anglických komunálních úřadů.- Británie zřejmě přidá Francii do seznamu zakázaných zemí v důsledku ohrožení možnými novými variantami koronaviru, řekl Boris Johnson.- V Dánsku by třetina lidí odmítla vakcínu AstraZeneca, vyplývá z průzkumu. Politikové z Evropské unie se bohužel ohledně vakcíny AstraZeneca zachovali jako idioti a bezpodstatným způsobem posílili odpor obyvatelstva vůči vakcínám v době, kdy životně důležité očkování stagnuje.- Angela Merkelová zrušila navrhovaný velikonoční lockdown v Německu a hluboce se omluvila za "chybu", že se ho snažila prosadit, což v krátkodobé perspektivě je nerealizovatelné. Lockdown měl vlastně být však rozšířen jen o jeden den, o Zelený čtvrtek. (Němci šíří po internetu vtip, že si Merkelová údajně uvědomila, že je na ten Zelený čtvrtek objednána k holiči.) Německo je zhrzeno absolutně nekompetentním přístupem politiků ke koronaviru. Země nemá strategii a očkuje nesmírně pomalu. Proč je zakázáno vnitroněmecké cestování, když mohou Němci volně cestovat ze zahraničí do Německa a nejsou při příletu vůbec testováni? ZDE