Brexit: Britská firma vyrábějící párky byla nucena přestat používat britské vepřové

25. 3. 2021





Britská potravinářská firma, jejíž výrobky se prodávají v největších britských supermarketech, byla v důsledku brexitu donucena přestat používat britské vepřové na výrobu párků a přejít k dánským dodavatelům vepřového. Zjistila totiž, že prostě už nelze dovážet vepřové maso z Británie do Evropské unie.



Po dvou katastrofálních pokusech poslat britské vepřové do své továrny v Německu, kdy z něho dosud vyráběla 75 tun organických párků ročně, byla firma Helen Browning's Organic donucena přestat používat vepřové od britských farmářů a začít používat dodávky vepřového od dánských farmářů.

Je to další těžká rána britským chovatelům prasat, kteří varovali Johnsonovu vládu, že v důsledku brexitu je jejich průmyslové odvětví ochromeno. Mají problémy s vývozem britského vepřového do Evropské unie a do Severního Irska.Od 1. ledna poklesl vývoz britských potravin do EU o 45 procent. Pro mnoho menších výrobců potravin je po brexitu nemožné vyvážet své zboží do EU. Vývoz britského hovězího do EU v lednu 2021 poklesl ve srovnání s lednem 2020 o 92 procent, ze 40 milionů liber na 3 miliony liber. Vývoz vepřového poklesl o 87 procent a vývoz jehněčího o 45 procent.Vývoz masa z Británie do EU nyní vyžaduje proces, který má 26 kroků. Je nesmírně byrokratický a vyžaduje horu papírováníUž dvacet let vyráběla firma Helen Browning's Organics párky v Německu, protože nenalezla pro jejich výrobu vhodnou továrnu v Británii. 85 procent jejích výrobků bylo z Německa zpětně vyváženo do Británie. Před brexitem, kdy neexistovaly hranice, mohla firma bez problému do své továrny v Německu dovážet britské vepřové. To teď není možné, po brexitu od 1. ledna.Obě zásilky vepřového, které se po prvním lednu firma pokusila z Británie poslat do Německa, byly zdrženy na celnici ve Francii po dobu několika dní, což je pro netrvanlivé výrobky jako maso problematické. Kromě toho stálo firmu o 3500 liber více než dříve poslat každou zásilku, což znamená, že se cena každého balíčku párků, dosud 120 Kč, zvedla o dalších 7,50 Kč.Proto musela firma začít používat dánské vepřové, což znamenalo, že v Británii přišla o ty zákazníky, kteří prodávají jen britské maso.Mnozí jiní britští exportéři masa také přestali vyvážet maso z Británie do EU. V prvních šesti týdnech roku 2021 poklesl export britského masa do EU asi o 30 až 40 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE