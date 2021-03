Rok lockdownu: Ohlédnutí za temným a složitým časem...

24. 3. 2021

V pondělí 22. března 2021 byl tomu rok, co v ČR zemřela první oběť koronaviru, a Češi si to v pondělní poledne připomněli minutou ticha. Včera, v úterý 23. března 2021, tomu byl přesně rok, co v Británii Boris Johnson vyhlásil - pozdě! - první celostátní lockdown. Zažili jsme pozoruhodný rok. Britové toto výročí připomněli v úterý v poledne také minutou ticha, a ve 20 hodin večer vyšli na práh svých domů a bytů s rozsvícenými mobily, aby proměnili Británii v jednu svítilnu...





Channel 4 News k prvnímu výročí zahájení prvního lockdownu dne 23. března 2020 připravily několikaminutové ohlédnutí za uplynulým rokem. Čechům možná nebudou v tomto videu všechny citované události úplně srozumitelné, přesto však, troufám si říci, je to pozoruhodně dojemný film...







Podívejte se (JČ) :