Británie bude čelit "covidovému desetiletí". Důsledky pandemie budou pociťovány po mnoho let

23. 3. 2021

Analýza požaduje, že bude zapotřebí po pandemii hlubokých změn v tom, jak je společnost spravována, má-li být alespoň částečně neutralizován "dlouhý stín" pandemie, vedoucí k úpadku důvěry veřejnosti ve vládu a k explozi duševních chorob.Analýzu British Academy vypracovalo více než 200 akademických expertů z oblastí společenských věd a z humanitních oborů a je založena na stovkách výzkumných projektů.British Academy varuje, že neschopnost porozumět rozsáhlým problémům, jimiž společnost čelí, a neschopnost zavést změny, povede rychle k propadu společnosti do nemocnosti, k vzniku extremnějších vzorců nerovnosti a k roztříštění národní jednoty.Vláda bude muset zahájit obrovské zásahy včetně podstatných investic do veřejných služeb, k nápravě "hlubokých společenských škod" způsobených koronavirem v mnoha oblastech, včetně ekonomiky, duševního zdraví, veřejné důvěry a školství."S příchodem vakcín a brzkého ukončení lockdownu si možná myslíme, že dopad covidu-19 končí. To by byla chyba. Žijeme v covidovém desetiletí: společenské, ekonomické a kulturní dopady pademie vrhnou dlouhý stín do budoucnosti - možná déle než deset let," konstatuje analýza.Mnoho lidí zažilo pandemii v nekvalitním bydlení, lidé byli špatně vybaveni pro domácí výuku dětí a pro práci z domova, byli zranitelní v důsledku špatného duševního zdraví a byli obětmi vysokého rizika hospodářské nejistory. Mnoho lidí se stalo "novou chudinou" a je jen jeden měsíční plat od chudoby.Podrobnosti v angličtině ZDE