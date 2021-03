Památky po "našich Němcích"

26. 3. 2021 / František Řezáč

V Zápisníku napsal kdysi F.X. Šalda rozhořčený článek o střelbě do stávkujících ve Frývaldově. Freiwaldau, dnes Jeseníku. Užil tam výrazu "naši" Němci a stěžoval si, že se k nim ČSR chová dost macešsky.





Šalda byl rodák z Liberce, německy Reichenbergu.







Na serveru iDNES.cz visí článek, který nadšeně líčí nádheru starého Liberce a jeho staveb.







O "našich" Němcích, kteří to financovali a stavěli ani píp. Škoda, zasloužili by si to.







Podobnou ulici, která je tam na fotce, jsem viděl v Dessau na Labi, kde nám místní ukazovali ulice ze třicátých let, které už měly za stromy alejí široké pruhy pro jízdní kola.