Šéf americké diplomacie varuje, že by USA na Německo kvůli plynovodu Nord Stream 2 mohly uvalit sankce

25. 3. 2021





Americký ministr zahraničí Anthony Blinken tvrdí, že plynovod Nord Stream 2, který je ve výstavbě a který by měl z Ruska do Německa přivádět zemní plyn, je v rozporu se zájmy Evropské unie. Blinken zároveň Berlín varoval, že by Spojené státy na Německo mohly uvalit sankce, informuje RFE/RL.