Naprosto šílená debata o cyklistech ve sněmovně

Ale oni to ani nechtějí, aby se to zlepšilo. Kdyby to chtěli, tak si jako my někdy v roce 2012 zajedou do Drážďan nebo Norimberka. Říkal jsem jim to.





gnoranti. Vyhnali cyklisty ve městě na chodníky, kde se utkávají ne s auty (těch se bojí) ale s bábami, které musí uskakovat, i na přechodech pro chodce.







Ale, jako ve všem, vláda jako opozice a naopak. Fandit těm či oněm je omyl.







Mě už to nebolí a stejně jsem si vždycky věděl rady. Teď jezdím na koloběžkách (ne elektro). To je další zločin.







Mladí to nenapraví, Jsou ještě hloupější a nemají žádné příklady.







Viz Minář a konce. To je super trapárna, které ovšem byla jasná už od začátku a kolik lidí na to skočilo. Nikdy jich nebylo tolik, jak lhali, na Letné max. sto tisíc. To nemohlo jinak dopadnout.







Covid možná přejde, ale tohleto zblbnutí asi ne.