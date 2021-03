Proměňuje se Británie za Borise Johnsona rychle v Maďarsko?

29. 3. 2021 / Jan Čulík

O víkendu publikoval mírně levicový britský bulvární list The Mirror "Světově exkluzivní" zprávu , podrobné svědectví Američanky Jennifer Arcuri, ženy o jednadvacet let mladší než Johnson, která měla s ženatým Borisem Johnsonem po dobu čtyř let, v letech 2012 až 2016, sexuální poměr. Arcuriová vypočítává, kde všude s Johnsonem souložila, jednou v jeho bytě na pohovce těsně před tím, než přišla domů jeho manželka. Článek vyvolal bouři na Twitteru, je v současnosti v Británii hlavním trendem. Hlavním problémem je, jak mnozí na to poukazují, že Johnson, který byl v době této své sexuální aféry, jedné s četných, londýnským primátorem, neoznámil oficiálně svůj vztah k Arcuriové, která z něho měla finanční prospěch pro svou firmu. Johnson lhal jak manželce, tak Arcuriové, a jak mnozí poznamenávají, projevil se v celé aféře typicky jako nechutný sobec, slaboch, lhář a darebák.