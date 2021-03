Jak se Češi chrání před covidem - bez roušek

Průběžné zpravodajství

31. 3. 2021

- Ve Skotsku zemřelo za posledních 24 hodin na covid 6 osob. Nově bylo zaznamenáno 542 denních nákaz. Celkem registruje Skotsko od začátku pandemie 218 423 nákaz. Celkem ve Skotsku zemřelo od začátku pandemie na covid 7602 osob, v prvních měsících pandemie byl ve Skotsku váždný problém. Skotsko má 5 milionů obyvatel, srovnejte se situací v ČR. Bylo by to na české poměry 12 denních mrtvých, ve skutečnosti je jich v Česku dnes 199 .

- Soud v Belgii nařídil vládě buď do třiceti dnů zrušit veškerá koronavirová omezení, anebo je řádně učinit součástí platného zákona.



- Evropský lékový úřad konstatuje, že stále ještě nenalezl žádné rizikové faktory týkající se věku, pohlaví či předchozí historie srážlivosti krve, které by byly spojeny s případy srážlivosti krve po očkování vakcínou AstraZeneca. Prospěch vakcíny je daleko větší než jakákoliv možná rizika, konstatuje úřad, avšak uvádí, že existuje vzdálená možnost velmi vzácných případů, kdy by mohlo docházet k srážlivosti krve, a v případě takových příznaků by občan měl okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.





- Rusko registrovalo první vakcínu proti covidu pro zvířata. Z testů vyplývá, že vakcína vytváří protilátky u psů, koček, lišek a norků. Hromadná výroba této vakcíny jménem Carnivac-Cov začne v dubnu, konstatoval ruský regulační orgán Rosselchoznadzoer. Světová zdravotnická organizace vyjádřila znepokojení nad možným přenosem viru od zvířat na lidi. Vakcína má zabránit vzniku nebezpečných mutací viru. Rusko dosud registrovalo koronavirus jen u dvou koček. Dánsko loni na svých norkových farmách zmasakrovalo všech 17 milionů norků. Vakcínu si plánují koupit ruské kožešinové firmy. Alexander Gintsburg, tvůrce ruské vakcíny Sputnik V, napsal v deníku Izvěstija, že v další etapě zřejmě covid-19 postihne zvířata.

NEW 78% support for #VaccinePassport for travel - and a majority for going to the pub ... pic.twitter.com/dE3Y5NZuHz — Ben Page, Ipsos MORI (@benatipsosmori) March 31, 2021

- Státy v USA ruší povinnost nosit roušky, v rozporu s doporučeními federální vlády.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Itálie nařídila očkování proti covidu-19 povinné pro zdravotníky.- Francie rozšířila regionální lockdowny po celé zemi. Školy budou ve Francii uzavřeny nejméně tři týdny.- Turecko zaznamenalo 39 302 nových denních nákaz.- Evropský lékový regulační orgán vyšetřuje 62 případů, k nimž došlo celosvětově, kdy se vyskytla vzácná nemoc srážlivosti krve, což vedlo některé země k omezení použití vakcíny AstraZeneca. Vakcínou bylo naočkováno několik desítek milionů lidí. Dosud ta instituce nezjistila žádné důkazy, že by vakcína srážlivost krve způsobovala.- Premiéři dvou těžce postižených německých spolkových zemí, Bavorska a Badenska-Wirttenberska, naléhají na ostatní spolkové premiéry v Německu, aby zavedli proti třetí vlně nákazy přísnější lockdown.- Izrael plánuje očkovat vakcínou Pfizer/BioNTech dvanácti- až patnáctileté děti.- Emmanuel Macron promluví ve středu večer ve 20 hodin v televizi k národu. Zřejmě oznámí nová opatření proti nákaze, včetně krizového přesunování pacientů ze zahlcených nemocnic, a uzavření škol.- USA a Británie ostře kritizovaly zprávu Světové zdravotnické organizace o vzniku pandemie ve Wuchanu a nepřímo obvinily Čínu, že brání v přístupu ke kompletním původním datům a vzorkům.- Vladimír Putin, Angela Merkelová a Emmanuel Macron v úterý v konferenčním hovoru jednali o možném užívání vakcíny Sputnik V v Evropě.- Čtyři miliony ohrožených občanů, majících různé nebezpečné choroby, se už od zítřka v Anglii a ve Walesu nebudou muset totálně izolovat.- Polsko zaznamenalo dosud nejvyšší počet denních mrtvých za letošní rok a Maďarsko dosud nejvyšší počet denních mrtvých od začátku pandemie.- V Británii má podle Státního statistického úřadu má nyní podle krevních testů 54,7 procent obyvatelstva protilátky proti koronaviru. 45,9 procent Britů bylo očkováno alespoň první vakcínou.- Firma Pfizer informuje, že její vakcína je u 12-15 letých dětí stoprocentně účinná. V testu 2260 adolescentů, z nichž polovina dostala placebo a polovina skutečnou vakcínu, bylo ve skupině lidí s placebem nakaženo 18 osob, ve skupině očkovaných nebyl nakažen nikdo, tedy jde o stoprocentní účinnost. Vakcína Pfizer je už schválena pro použití u lidí nad 16 let.- 78 procent Britů podporuje očkovací pasy pro cestování do zahraničí a 62 procent pro návštěvu restaurace: