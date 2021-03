Syrský uprchlík se vzdal své kandidatury na poslance v německém parlamentu po vlně rasistických výhrůžek

1. 4. 2021

Německá Strana zelených informovala, že její parlamentní kandidát Tareq Alaows zažil "obrovské množství rasismu" poté, co oznámil, že bude kandidovat na poslaneckou funkci v německém parlamentu Mladý muž z Damašku, který měl v úmyslu kandidovat za Stranu zelených ve všeobecných volbách do německého parlamentu, svou kandidaturu nyní stáhl v důsledku toho, že se stal terčem četných výhrůžek smrtí a rasistických útoků.

Tareq Alaows, 31, který utekl před povinnou vojenskou službou v Sýrii a dorazil r. 2015 do Německa, byl letos v lednu nominován na kandidáta do parlamentních voleb pro německý Bundestag za Stranu zelených ve volebním okrsku Oberhausen v Severním Porýní-Vestfálsku. V úterý však Strana zelených oznámila, že Alaows svou kandidaturu zrušil v důsledku výhrůžek zaměřených proti němu a proti jeho blízkým.V prohlášení Strany zelených se také praví, že byl Alaows ohromen "obrovskou vlnou rasismu" od té doby, co oznámil svou kandidaturu."Má kandidatura ukázala, že ve všech politických stranách, v politice i ve společnosti jako celek potřebujeme silné struktury, které se dokáží postavit proti strukturnímu rasismu a pomoci postiženým lidem," konstatoval Alaows ve svém prohlášení."Velký zájem veřejnosti, vyvolaný mou kandidaturou, ukazuje, čeho všeho uprchlíci mohou dosáhnout. Bohužel ale v naší společnosti nejsou v mnoha oblastech života místa bez diskriminace. Je na všech z nás, abychom se s tím ve svém prostředí aktivně vypořádali a věci změnili."Alaows také vystoupil ze své místní pobočky Strany zelených ve snaze ochránit své soukromí.Alaows je synem politického novináře a knihkupce. Studoval v Damašku právo a mezinárodní vztahy a účastnil se protestů proti Asadovu režimu.V důsledku frustrace nad pomalým zpracováváním žádostí o azyl od uprchlíků v Německu před šesti lety, spolu s dalšími uprchlíky zorganizoval na jaře 2016 protestní tábor před radnicí v Bochumi.I v dalších letech bojoval za práva žadatelů o azyl v Německu a byl jedním ze zakladatelů organizace Seebrücke, aktivistické skupiny požadující dekriminalizaci záchranných akcí ve Středozemním moři.Německý ministr zahraničí Heiko Maas vyjádřil svou solidaritu s Alaowsem a konstatoval, že výhrůžky a slovní útoky jsou "tragedií pro naši demokracii".Podrobnosti v angličtině ZDE