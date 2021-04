V Británii trpí více než 1 milion lidí dlouhým covidem

- Vakcína Pfizer-BioNTech má 100% účinnost proti jihoafrické variantě, vyplývá z malého testu.- Velšský první ministr Mark Drakeford apeloval na Borise Johnsona, aby odložil dobu, odkdy by se smělo cestovat z Británie do zahraničí. Johnson to zatím plánuje povolit od 17. května.- Očkování v Evropě je nepřijatelně pomalé, varuje Světová zdravotnická organizace.- Jedna šarže vakcíny Johnson & Johnson nesplnila normy kvality. Byla vyrobena v americkém Baltimoru. ZDE - Příkaz, že ve Španělsku se budou nyní nosit roušky i venku na plážích, přijal turistický průmysl se zoufalstvím. Španělsko se obává čtvrté vlny. ZDE