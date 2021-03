24 světových politiků: Potřebujeme globální dohodu na ochranu před pandemiemi

Průběžné zpravodajství:

30. 3. 2021

- Syrský prezident Bašar al-Asad a jeho monželka Asma se podle státní syrské tiskové kanceláře SANA uzdravili z covidu-19.









- Planeta Země má dobu kratší než jeden rok, než budou nynější vakcíny proti covidu-19 nefunkční. Je zapotřebí modifikovaných formulací vakcín, varují epidemiologové, virologové a odborníci na infekční choroby. Až třetina odborníků, kteří se účastnili tohoto průzkumu, varuje, že je čas jen asi devět měsíců nebo méně. ZDE - Ode dneška mají přístup k očkování všichni obyvatelé amerického státu New York starší třiceti let. Od 6. dubna to budou všichni obyvatelé starší 16 let.- Joe Biden oznámil, že do 19. dubna bude mít přístup k vakcínám 90 procent Američanů.- Někteří australští lékaři účtují důchodcům až 70-90 dolarů za "konzultaci" před očkováním, přestože očkování má být zadarmo.- Indie, největší světový výrobce vakcín, omezil vývoz vakcín AstraZeneca v důsledku stoupající domácí poptávky.- Britský černošský komik sir Lenny Henry stojí v čele černošských Britů, kteří podepsali otevřený dopis vyzývající černošskou komunitu, aby se nechala očkovat. Britští černoši a Asijci vakcínám nedůvěřují a jsou obětí dezinformací. Přitom jsou neběloši daleko více ohroženi covidem než běloši.