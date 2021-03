Vězeň svědomí Dušan Dvořák, zastaralý přístup Čechů k léčbě duševního zdraví a užívání konopí jako léku

29. 3. 2021 / Fabiano Golgo

Poté, co jsem objasnil, že jedinou chemickou pilulkou, kterou si do těla nechám dát, je aspirin, se zasmál a poznamenal, že v České republice jsou psychické nemoci léčeny téměř výhradně chemickými léky. Místní psychiatři, jako by zacházeli se stroji, naprosto bez ohledu na jednotlivce, mají většinou sociopatický nehumanistický přístup. Ale že on tuto praxi nepodporuje. Místo toho se mě překvapivě zeptal, proč jsem se nepokusil vzít si konopí na uklidnění a na to, abych spal zdravěji a vyhýbal se svým okamžikům výbušnosti, kdy jsem překračoval všechny hranice civilizované komunikace a nepřijatelně urážel lidi.Myslel jsem, že je to vtip, a nahlas jsem se zasmál. Všiml si, že si nemyslím, že to myslí vážně, trval na tom, co říká, a vysvětlil, že ve své instituci Drop-In, která pomáhá lidem trpícím drogovými závislostmi, úspěšně využívá konopí k odvedení lidí od tvrdých drog, které zničily jejich životy. Vysvětlil mi také všechno o lékařském užívání marihuany.Stále jsem ho nebral vážně a moje předsudky trvaly ještě po určitou dobu, dokud mi nezavolala stará teta, která se se mnou podělila o pozoruhodnou zprávu, že její vnučka, která byla během porodu poškozena nedostatkem okysličení mozku, a tak tráví život postižená vážnými duševními problémy a na kolečkovém křesle a trpí každý den třemi až pěti epizodami intenzivních svalových křečí, které vyžadují pomoc dalších dvou lidí, kteří ji musejí držet a bránit, aby se těmi mimovolnými extremními křečemi nezranila, nyní užívá lékařské konopí .I když tato teta kdysi nechala svého prostředního syna internovat na psychiatrické klinice, protože byl přistižen při kouření marihuany, nyní je zastáncem lékařského užívání konopí. Její manžel četl zprávu o zázračných účincích kanabidiolu na nejrůznějši nemoce a rozhodl se to zkusit. Trvalo mu docela dlouho, než přesvědčil svou ženu, aby tu drogu použila pro svou duševně invalidní vnučku. Ale poté, co rodiče souhlasili, zkusili to a viděli, jak se dívka proměnila v úplně jinou osobu. Najednou byla plná úsměvů. Začala mluvit, i když jen v jednoduchých větách, a křeče úplně zmizely. Je to revoluce, bylo mi řečeno Zde je jeden příklad okamžitého a neuvěřitelně pozitivního účinku konopí na lidi, kteří mají záchvaty: https://www.youtube.com/watch?v=EvLhSqQ5ip 8 Dušan Dvořák byl odsouzen k dlouhým a krutým osmi letům vězení ve vězení za to, že jednoduše pěstoval konopí pro lidi, kteří trpí chorobami, které chemie marihuany zmírňuje. Dvořák je terapeut, adiktolog a zakladatel několika projektů protidrogové léčby a prevence. Bojuje za legalizaci nebo dekriminalizaci pěstování konopí a zejména za její udržitelný výzkum, lékařské použití a dostupnost konopných produktů pro každého pacienta.Farmaceutické společnosti by byly značně poškozeny, pokud by byly k dispozici konopné léky, protože je nelze patentovat.Pro českou policii a soudnictví je Dušan Dvořák zločinec, který si zaslouží delší trest než mnoho vrahů a násilníků. Nyní je ve vězení v Břeclavi, kde si odpykává trest za pěstování méně než 150 rostlin v Osplově v roce 2018. Dvořák skončil za mřížemi na začátku listopadu 2019.Přestože soudnictví nikdy nebyly předloženy žádné důkazy o tom, že prodal jediný gram marihuany jakémukoli obchodníkovi nebo osobě drogově závislé, Dvořák byl odsouzen na základě soudních paragrafů o narkomanii.Dvořák začal pěstovat konopí pro sebe, aby se vypořádal se svou bipolaritou. Kontaktovali ho další lidé v nouzi a on rozdával marihuanu zdarma všem pacientům, kteří vyhledali jeho pomoc. A rozšířil svou plantáž podle počtu pacientů. Jeho rostliny byly botanicky manipulovány tak, aby se člověk nedostal do drogového stavu. Listy byly používány formou čaje nebo pasty, nikoli prostřednictvím kuřáckých kloubů. Dvořák odmítl snížit množství své produkce, protože se domníval, že on sám nemá právo rozhodovat, který pacient smí či nesmí marihuanu použít, a že nesouhlasí s tím, aby toto právo měl český stát.Ve jménu této zásady tedy ignoroval policii a čelil následkům.

Český stát chtěl vlastně Dušana Dvořáka přinutit k užívání chemických drog již v roce 2014 . Dvořák, který oficiálně trpěl bipolaritou, si chtěl zachovat své posvátné právo odmítnout cpát si do těla něco, co mu velí stát. Chtěl i nadále v boji proti svým maniodepresivním záchvatům užívat konopí a byl při tom velmi úspěšný.Avšak po době delší než rok, kdy nebyl léčen pro svou bipolaritu, protože je ve vězení, mu byl vězeňský trest ještě prodloužen, v důsledku jeho urážek zaměřených proti soudcům, nedávno i v minulosti. Je zřejmé, že osoba trpící bipolaritou ve stresu v důsledku pronásledování ze strany státu, který chce lidem odebrat jejich osobní právo rozhodovat o tom, co budou konzumovat, jednala v maniakálním rozpoložení a písemně urazila soudce. Dvořák zůstane za mřížemi ještě po dalších 8 měsíců po ukončení jeho původního trestu.Seznam nevysvětlitelných krutostí, kterými Dvořák ve vězení prochází ve vězení, je rozsáhlý, ale jednou z nejcharakterističtějších bylo, když mu odebrali právo mít psací stroj. Používal jej k psaní podrobných zpráv a žádostí evropským a dalším mezinárodním institucím, protestoval proti zjevným rozporům ve svém procesu a proti nezákonnému použití paragrafů zneužitých k jeho odsouzení. Rozhodnutím typickým pro totalitní režimy mu byla odebrána jeho schopnost vyprávět svůj příběh.Přestože je členka parlamentu Majerová-Zahradníková z krajně pravicové strany Trikolóra, je to Dvořákova sestra, a měla tak příležitost vytvořit si názor nikoli na základě předsudků z minulosti, ale na základě svého blízkého kontaktu s danou problematikou. V lednu se tématu věnovala následujícím projevem:V předvečer, než byl Dvořák v Praze zatčen a odvezen k výkonu trestu odnětí svobody, mi poskytl interview. Zde je: