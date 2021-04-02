Aktuální informace z londýnského metra
2. 4. 2021
Londýnské metro:Informace o aktuálním dopravním provozu
Datum: 31. března
Čas: 15 hodin
NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZACE ZPRAVODAJSTVÍ:
- VLÁDA TVRDÍ, ŽE V BRITÁNII NEEXISTUJE INSTITUČNÍ RASISMUS
DALŠÍ ZPRÁVY:
- BREXIT JE PRO NAŠI ZEMI VYNIKAJÍCÍ
- POLICEJNÍ REAKCE NA DEMONSTRACI ŽEN V CLAPHAMU (proti zavraždění dívky policistou, policie proti ženám zasáhla brutálně pozn. red.) BYLA FÉROVÁ A SPRAVEDLIVÁ
- KONZERVATIVCI SE NEPROMĚNILI V BRITSKOU FAŠISTICKOU STRANU
- BORIS JOHNSON VÁM SYSTEMATICKY NELŽE
- VLÁDA REAGOVALA VELMI RYCHLE PROTI HROZBĚ COVIDU A ZACHRÁNILA TISÍCE ŽIVOTŮ
- (Bulvární ultrapravicové) DENÍKY JAKO THE SUN A DAILY MAIL VÁM PÍŠÍ PRAVDU A POSKYTUJÍ VÁM VELMI VYVÁŽENÝ NÁZOR O TOM, JAK VYNIKAJÍCÍ JSOU TORYOVÉ
KONZERVATIVCI JSOU NA NAŠÍ STRANĚ!
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