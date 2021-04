Chaos při covidovém očkování, polští kněží bojují proti karanténě po celém světě a Státní lesy v Polsku dále kácejí co největší množství stromů

Všechno je však možné. Očkovací program je totiž v chaosu. 1. dubna se ukázalo, že je možné, aby se pro očkování po celém Polsku zaregistrovali už čtyřicátníci. Některým byla dána data tak blízko jako jen hned v příští den nebo za dva dny. To přišlo neočekávaně, protože stále existuje spousta lidí z prioritních skupin, kteří pořád čekají na očkování, takže někteří lidé - jako například já - předpokládali, že to bude jen mimořádně nevkusný aprílový žert.



Většina z těch registrací na očkování byla od té doby zrušena, ale někteří lidé byli přesto schopni nechat se naočkovat - včetně Szymona Hołownii, bývalého kandidáta na prezidenta, který nyní buduje novou politickou stranu. Setkal se s vlnou kritiky, protože použil přesně stejné výmluvy („Nechtěl jsem, raději bych viděl očkování nějakého seniora, ale musel jsem to udělat, jinak by vakcína vyšla nazmar!“) za kterou předtím ostře on sám kritizoval herečku Krystynu Jandu, která předběhla ve frontě hned na začátku očkovacího programu. ZDE

Ale o Velikonocích jste nemuseli chodit za Ježíšem do kostela. Stačilo otevřít oficiální webovou stránku jedné z mnoha státních institucí. „Ať vás vzkříšený Kristus požehná darem víry,“ uvádí web Nejvyššího soudu v zemi, která má odluku církve od státu vepsánu do ústavy:

A jako by to ještě nestačilo, mluvčí Nejvyššího soudu mluvil s novináři o evropských akcích týkajících se likvidace právního státu v Polsku. „Je to opět doba, kdy na velikonoční středu přijde Evropská komise s takovýmto návrhem, loni došlo k podobné situaci“ - řekl mluvčí . - "A je to opět ta posvátná středa, den, kdy Jidáš zradil Ježíše, den, kdy za to vzal své peníze." Mluvčí odmítl vysvětlit, koho srovnává s Jidášem a koho s Ježíšem. Jen řekl, že jsme svědky jakéhosi „Mysteria Iniquitatis“.