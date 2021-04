Vydělávají na pandemii?

8. 4. 2021 / Jan Čulík

Mnozí to už nepamatují, ale těsně po pádu komunismu vznikl zajímavý jev: Tyčinky Mars a podobná čokoláda se v ČR prodávaly za daleko vyšší ceny než na Západě, prodejci zneužívali skutečnosti, že to mělo být "něco extra", "něco západního", kdežto na Západě to byl jen obyčejný pišingr. Tohle snad už dnes v ČR nepůsobí, nebo ano?

Přijde mi to jako všechno: Lidé v ČR vydělávají daleko méně než lidé na Západě, a proto je tam zboží daleko dražší.

Proč tedy firma Lesensky.cz oxymetry prodává za trojnásobně vysokou cenu a ještě tvrdí, že to bylo na těch 1500 Kč "zlevněno"?

Čtenáře však zaujme toto. Součástí všeobecných, běžně známých informací, je, že oxymetr stojí maximálně něco kolem čtyř stovek Kč . Podívejte se například na stránky proklínané nadnárodní Bezosovy firmy Amazon.com (která ovšem v Británii během pandemie naprosto exceluje, protože když si na jejích stránkách něco objednáte, Amazon vám to do domu dodá většinou ještě týž den!).

Což o to, popis výrobku, který z reklamního PR článku uvádíme níže, je naprosto správný a důležitý.

Hlídejte své zdraví v době covidové: Pomůže vám pulzní oxymetr i obyčejná váha

Praha 8. dubna 2021

V době covidové se vyplatí přidat do domácí lékárničky nejen bezkontaktní teploměr a paralen, ale i pulzní oxymetr – zařízení, které snadno a rychle změří, kolik máte v krvi kyslíku. Při onemocnění covidem se totiž může stát, že vám kyslíku v krvi náhle ubude, což je nebezpečné. Pravidelné měření oxymetrem vás na to včas upozorní, abyste si mohli zavolat pomoc. O své zdraví však v době pandemie pečujte komplexně, a to například i udržováním optimální tělesné váhy. Vyhnete se tak riziku těžkého průběhu covidu, ale také řadě dalších zdravotních obtíží.

S nástupem pandemie covidu-19 do domácích lékárniček kvapem přibyly bezkontaktní teploměry, vhodné volně dostupné léky pomáhající tlumit příznaky onemocnění nebo balení roušek či respirátorů. Mnozí odborníci doporučují pořídit si do domácnosti i takzvaný pulzní oxymetr. Drobný přístroj jednoduše a neinvazivně měří saturaci krve kyslíkem. Jak ale souvisí s koronavirem? Právě u pacientů s covidem-19 upozorňují na riziko výskytu takzvané tiché hypoxie, kdy dochází k rychlému a prudkému poklesu saturace krve kyslíkem, aniž by se hned zpočátku projevovaly varovné signály, jako je dušnost, zmatenost, pocení, závratě, modrání či ztráta vědomí. Člověk se tedy cítí relativně v pořádku, avšak jeho organismu se nedostává dostatečného množství kyslíku a může dojít k poškození orgánů.

„Použití pulzního oxymetru je velmi snadné. Drobné zařízení se nasadí na špičku prstu a pomocí pulzu v prstu a světelných paprsků změří nasycení hemoglobinu kyslíkem a váš srdeční rytmus. Žádné jehly, žádný tlak, žádná bolest. Výsledky pak ihned uvidíte na barevném displeji,“ popisuje Petra Skácelová, produktová manažerka e-shopu Astoreo.cz, který nabízí řadu moderních produktů pro péči o zdraví.

Oxymetr pomáhá i astmatikům či lidem s nemocným srdcem

Právě kvůli výskytu tiché hypoxie lékaři a záchranáři doporučují měření pulzním oxymetrem ideálně všem pacientům s covidem, kteří se léčí doma, byť i s mírným průběhem. Měření trvá jen chviličku, nebolí a může pomoci včas předejít vážným zdravotním problémům. Měření je vhodné provádět třikrát denně a hodnoty zapisovat. U zdravých lidí by se hodnota naměřená oxymetrem měla pohybovat v rozmezí 95 až 100 %, u seniorů se za normální považuje i 93 %. Pokud hodnoty klesnou pod hranici 90 %, měl by člověk kontaktovat záchrannou službu, nebo se alespoň ihned poradit se svým lékařem.

Kontrola nasycení krve kyslíkem je vedle covidových pacientů důležitá i pro astmatiky, lidi s obstrukční plicní chorobou či srdečními onemocněními a vhodná je i pro horolezce nebo letecký personál, které ohrožuje takzvaná výšková nemoc.

Hlídejte si i tělesnou váhu

Pandemie covidu-19 přinesla zátěž na lidské zdraví i v obecnější rovině. Podle průzkumu neziskové organizace Kaiser Family Foundation zhruba 40 % dospělých zažívá během pandemie stavy úzkosti a deprese, 36 % má problémy se spánkem a u 12 % se zhoršily jejich chronické potíže. Lidé nejen kvůli snížené fyzické aktivitě, ale právě i vzhledem k náporu na psychiku, také poměrně výrazně tloustnou. Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos u příležitosti konference Rok s covid-19 přiznalo 31 % Čechů, že za poslední rok přibrali, a to průměrně o 6 kilogramů.

Lidé s nadváhou přitom představují rizikovější skupinu právě s ohledem na onemocnění covid-19, které u nich mívá těžší průběh. Vedle toho však nadváha a obezita způsobují širokou plejádu dalších zdravotních komplikací. „Vyšší váha zatěžuje klouby a celkově pohybový systém, narušuje hormonální rovnováhu, způsobuje vysoký krevní tlak a další srdečně-cévní obtíže, problémy s ledvinami, trávicí soustavou nebo dýcháním,“ uvádí celostní lékař MUDr. Bohumil Ždichynec.

Dvě pandemie

Nadváha zvyšuje mimo jiné také riziko propuknutí cukrovky 2. typu, kterou mnozí odborníci považují za jednu z největších pandemií moderní doby. Nebezpečná je přitom aktuálně právě kombinace cukrovky a covidu-19. Cukrovka totiž oslabuje ty orgány, na něž covid nejčastěji cílí, tedy srdce, plíce a ledviny. Svou roli může hrát i vysoká hladina glukózy a lipidů v těle – v prostředí s vysokou hladinou cukru v krvi se viru lépe daří.

Jakožto ohrožená skupina by se tak lidé s cukrovkou aktuálně měli o své zdraví ještě více starat. Vysoká glykémie oslabuje imunitu, tu lze ale naopak posílit správnou životosprávou, fyzickou aktivitou i snahou snížit stresovou zátěž a zklidnit psychiku. Diabetici by se zároveň měli snažit držet hladinu cukru v krvi v optimálních hodnotách. Pomůže jim k tomu vhodná strava, ale třeba i pravidelná kontrola stavu glykémie pomocí domácího glukometru.







(...)