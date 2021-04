Koronavirus: Navzdory rozsáhlému očkování varují britští vědci před třetí vlnou pandemie

11. 4. 2021

V sobotu 10. 4. bylo v ČR zaznamenáno dalších 2198 nových denních nákaz.(Víkendové údaje jsou v ČR neúplné. ) V ČR do 10. 4. zemřelo 27 808 lidí, to je denní nárůst o 74 mrtvých. V nemocnicích je 5271 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 580 189 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE



V sobotu 10. 4. osob. V sobotu 10. 4. bylo očkováno v ČR jen 27 979

Ukončeno bylo očkování jen u 14 197

osob, celkem bylo proočkováno

2 068 878 dávek. První dávkou bylo očkováno

1 361 000

osob, druhou dávkou

707 878

osob.

- Čelní britští vědci varují vládu, že riskuje vznik třetyí vlny pandemie tím, že chce rozvolňovat v situaci, kdy existují stále ještě v mnoha částech Británie ohniska nákazy. Rozumnější přístup by byl počkat, až bude proočkováno daleko více lidí. Bez adekvátního systému umísťování nakažených osob do izolace dojde v nadcházejících týdnech v Británii k podstatnému nárůstu počtuy nákaz. Mnoho lidí si totiž nemůže finančně dovolit jít do izolace. ZDE - Zuckerberg je zločinec. Facebook stále neodstraňuje lži o covidu. Stále existuje množství skupin, které vydělávají na šíření dezinformaci o pandemii. Více než stovka účtů na Instagramu šíří nebezpečné bludy varující před očkováním a prodávají nebezpečné "detoxikační" výrobky. Tyto účty sleduje více než 6 milionů lidí. ZDE - V západní Evropě se míra očkování zrychluje. Francie sice zápolí s třetí vlnou pandemie, avšak proočkovala 10 miliionů lidí o týden dříve, než se očekávalo. Německo zdvojnásobilo počet očkování a ve čtvrtek proočkovalo rekordní počet 720 000 dávek poté, co začali očkovat i obvodn lékaři. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn uvedl, že od začátku května bude Německo očkovat 3,5 milionu lidí týdně. Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran uvedl, že Francie v pátek proočkovala rekordní počet 510 000 lidí po otevření 40 hromadných očkovacích center.