9. 4. 2021

Soukromé vakcinace ruským přípravkem Sputnik V v Keni byly zastaveny poté, co vláda zakázala společnostem dovážet a administrovat vakcíny.

Společnosti Harley’s Ltd and Unisel Pharma Ltd. importovaly 75 000 dávek ruské vakcíny a prodávaly jednu za 7 700 šilinků (70 amerických dolarů).

Dovoz, distribuce a administrace vakcín soukromým sektorem budou obnoveny, jakmile si vláda "bude jista, že v celém procesu existuje větší transparence a odpovědnost," prohlásil ministr zdravotnictví Mutahi Kagwe.

Jedinou dostupnou vakcínou v zemi je nyní Covishield firmy AstraZeneca, přičemž 1,12 milionu dávek bylo v březnu vyhrazeno pro zdravotníky a seniory.

