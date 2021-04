Proč američtí Republikáni přestali hájit trh a pustili se do kulturních válek

7. 4. 2021

Pokud byste se mě řekněme před pěti lety zeptali, jaká je ekonomická ideologie Republikánské strany, shrnul bych to do čehosi jako "zasahování vlády do kapitalismu volné soutěže je překážkou svobody a růstu - a potenciální vstupní branou socialismu," napsal Hayes Brown.



V této chvíli vás bohužel musím informovat, že nemám představu, co si strana myslí, protože její elity se nyní chovají k volnému trhu jako k tragické oběti kulturní války. Namísto soudržného sdělení nalézáme zmatek a protichůdná přesvědčení. Korporátní daně by měly zůstat nízké; vláda by měla korporacím odebrat jejich daňové výhody v rámci politického trestu; korporátní peníze jsou svoboda projevu; bojkot a obviňování korporací kvůli volbám spojeným s tzv. cancel culture je dobré; když korporace bojkotují státy kvůli schválení zákonů, je to špatné; zvyšování jakýchkoliv daní kvůli zaplacení infrastruktury je plíživým socialismem; protitrustové zákony by měly být vynucovány - ale jen proti korporacím, které mají "potrhlé" názory. V zásadě platí, že i když GOP čtyřnásobně přidala v oblasti sociálního konservativismu, nemůže se již věrohodně označovat za fiskálně konzervativní. Konzervativní blogger Allahpundit na současnou hysterii Republikánů reagoval psaným ekvivalentem obrácení očí v sloup a vyzval volené představitele, aby se vyhnuli legislativním hrozbám, organizovali bojkoty a soustředili se na obviňování "liberálních" korporací z pokrytectví. V tomto šílenství však je metoda, nebo aspoň její náznak. Republikáni lákají voliče jen na trumpistickou taktiku, která se soustřeďuje na bělošskou ukřivděnost. A u těch jim prosazování volnotržní ideologie nepomůže. Hosh Kraushaar z listu National Journal objevil cosi v politické zprávě obíhající mezi Republikány ve Sněmovně reprezentantů. I když tvrdí, že by GOP měla prosazovat agendu dělnické třídy, prakticky všechny zmíněné body kromě obchodní politiky mají kulturní charakter: 1) imigrace, 2) odmítání "slabošství", 3) Big Tech, 4) obchod, 5) koronavirové lockdowny. Problém spočívá v tom, že jakmile prosazujete představu, že jediné dva pilíře ideologie vaší strany tvoří trumpismus, který bez Trumpa nelze replikovat, a hněv bílých voličů vůči liberalismu, vše ostatní zůstává na okraji intelektuálního zájmu. Podrobnosti v angličtině: ZDE

