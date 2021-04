Jak se dalo očekávat, brexit vyvolal v Severním Irsku násilí

6. 4. 2021

Nad radnicí v Belfastu už nevlaje britská vlajka. Severní Irsko je od hlavního britského ostrova odděleno po brexitu celní a obchodní hranicí a policie je prý v rukou katolíků z Sinn Féinu. K tomu připočtěte zuřivost místního kriminálního gangu nad nedávným zatýkáním a dostatene kontext vysvětlující, proč už tři noci dochází v Severním Irsku v řadě měst k násilným scénám, při nichž byly už zraněny desítky policistů."Zlovolné" osoby s vazbami na polovojenské organizace zaměřují mladé lidi proti policii, konstatoval místní šéf policie Mark Lindsay.Unionisté, nacionalisté a nezávislí sdílejí moc v severoirském parlamentu, jenže mezi protestantskou Democratic Unionist Party a katolickou Sinn Féin jsou velmi nepřátelské vztahy.Pobrexitový protokol o Severním Irsku, který vyžaduje celní prohlídky pro všechno zboží přicházející do Severního Irska z hlavního britského ostrova, vede unionisty a loajalisty k zuřivosti. Obávají se, že je to předstupeň k sjednocení Irska. Vnímají to, poprvé od Dohody z Velkého pátku z roku 1998, jako podstatný ústupek nacionalistů.Rozhodnutí strany Sinn Féin uspořádat loni v červnu v Belfastu velký pohřeb pro Bobbyho Storeyho, bývalého čelného aktivistu v Irské republikánské straně, rozzuřil lidi z celého politického spektra. Přitom v té době nebylo dovoleno více než 30 lidem v důsledku pandemie se účastnit pohřbů. Tohoto pohřbu se však účastnilo 2000 lidí, včetně náměstkyně severoirské premiérky Michelle O'Neill a dalších politiků z Sinn Féinnu.Kontroverze se znovu vznítila minulý týden, kdy severoirská prokuratura rozhodla, že proti žádným politikům ze strany Sinn Féin, kteří se účastnili tohoto pohřbu, nezahájí trestní stíhání.Podrobnosti v angličtině ZDE