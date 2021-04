Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: Očkování je jen částečné řešení problému pandemie. V ČR zemřelo dalších 120 lidí

13. 4. 2021

V pondělí 12. 4. bylo v ČR zaznamenáno 3843 nových denních nákaz. V ČR do 12. 4. zemřelo 28 038 lidí, to je denní nárůst o dalších 120 mrtvých. V nemocnicích je 5348 osob, je to denní nárůst o 287 lidí . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 585 037 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE



V pondělí 12. 4. osob. V pondělí 12. 4. bylo očkováno v ČR 54 263 Ukončeno bylo očkování u 22 408 osob.





- Přijdeme o další lékaře, prosí zdravotníci v Súdánu o očkování. Už tam na covid zemřelo více než 200 zdravotníků.



- V jižním Londýně provádějí činitelé hromadné testování, protože tam zaznamenaly desítky případů jihoafrické varianty, která má větší rezistenci vůči dosavadním vakcínám. Ve čtvrtín Wandsworth a Lambeth bylo potvrzeno 44 případů jihoafrické varianty a bylo identifikováno zřejmě dalších 30 případů.



- Adam Finn z britského Společného výboru pro vakcinaci a imunizaci, varoval znovu v britské televizi, že očkování je jen částečných řešením problému pandemie: "Lidi si musejí dál dávat pozor, aby se vzájemně nenakazili. Budu dál venku nosit roušku. Budu dál užívat hygienu mytí rukou a budu dál dodržovat rozestupy. Pokud to nebudeme dělat, hrozí reálné nebezpečí další vlny a brzo budeme svědky dalších hospitalizací a úmrtí."





- Hlavní americký epidemiolog dr. Anthony Fauci konstatoval v úterý v britských médiích, že problémy s vakcínou AstraZeneca byly vyřešeny, a že ta vakcína je velmi účinná, ale USA ji nebudou asi potřebovat, protože mají dostatečné zásoby jiných vakcín.



- Anglie začíná očkovat lidi nad 45 let.



- Izrael je první zemí na světě, která začíná zkoušet užívání očkovacích pasů. Pasy dovolí osobám, očkovaným oběma dávkami, aby měly vstup do restaurací, do kin a na sportovní akce.



- Během roku 2020 nemělo v Británii kvůli pandemii přístup do nemocnic na léčení 4,6 milionů lidí.



- Indie urychlí schvalování vakcín schválených jinde. Připravuje možný dovoz vakcín Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax a Moderna.



- Turecko v pondělí zaznamenalo rekordní počet nákaz, 54 562. Jde o nárůst o 85 procent v důsledku britské varianty viru. Turecko dosud neuzavřelo ekonomiku, ale nyní si uvědomuje, že to zřejmě bude nutné.



- Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober, 60, ze Strany zelených odstupuje z funkce v důsledku vyčerpání.



- Není jasné, co se děje s filipínským diktátorem Rodrigem Dutertem (76), který nebyl viděn na veřejnosti už čtrnáct dní. Včera vydala tisková kancelář AFP předtočený rozhovor s ním, v němž Duterte tvrdí, že se nenechá očkovat a vakcínu přenechá potřebnější. Na Filipínách se přednostně očkovali vojáci a zdravotníci, nyní bylo očkování rozšířeno i na staré lidi. Je tam problém odpor vůči vakcínám, asi 60 procent Filipínců se nechce nechat očkovat.

