Lidmi způsobené globální ohřívání by mohlo „odzátkovat“ antarktické ledovce, a zvýšit tak hladinu moří

15. 4. 2021

Nový článek ve vědeckém časopise Geophysical Research Letters přichází s poznatkem, že v případě oteplení o 4 stupně Celsia by roztál čtyřnásobek antarktických šelfových ledovců, než by tomu bylo v případě oteplení o 1,5 stupně Celsia – a maximálně o 2 stupně Celsia, jak stanovuje Pařížská klimatická dohoda. Pokud nadbytečné oteplení zdvojnásobíte, zečtyřnásobí se destabilizace šelfových ledovců, informuje web Informed Comment.

Autoři analýzy, Ellen Gilbert a Christoph Kittel, provedli počítačovou simulaci pro tři scénáře: oteplení o 1,5 stupně Celsia, 2 a 4 stupně Celsia, aby zjistili, co se stane s povrchem antarktického kontinentu. Zjistili, že zesílené globální ohřívání způsobí tání vody, které uspíší tříštění šelfových ledovců, jež následně prasknou a rozloží se.



Jinými slovy: řízením vozidel poháněných benzinem a vytvářením tepla a elektřiny tím, že spalujeme uhlí, ohříváme atmosféru emisemi skleníkových plynů, což pak vytváří řeky v šelfových ledovcích, které se následně tříští.



Ellen Gilbert vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že šelfové ledovce jsou důležitými nárazníky, které ledovcům na pevnině brání v tom, aby volně padaly do oceánu, čímž přispívají ke zvýšení mořské hladiny. Když se ledovce sesunou do moře, nastane situace, jako kdyby byla z lahve odstraněna obrovská zátka. Nepředstavitelné množství vody z těchto ledovců pak proudí přímo do moře.



Při oteplení o 4 stupně Celsia by byly šelfové ledovce Larsen C. Wilkins, Pine Island a Shackleton obzvláště zranitelné vůči tříštění způsobenému tajícími říčkami (hydrofrakturace).



V současnosti je lidská civilizace na cestě k oteplení o 4 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Nezdá se to moc, ale pamatujme na to, že jde o průměrné zvýšení teploty zemského povrchu, včetně oceánů a horstev. I přes pandemické zpomalení jsme loni do atmosféry vypustili nadbytečné množství oxidu uhličitého – zhruba 412 částic na jeden milion, k čemuž naposledy došlo před třemi miliony let. Tehdy na celém světě panovaly tropy a mořská hladina byla o 23 až 27 metrů vyšší než dnes.



Některé ledovce jsou tak obrovské, že kdyby jeden z nich spadl do moře, mořská hladina by se zvýšila o tři metry. To by se stalo osudným Miami, New Yorku, New Orleans a dalším pobřežním městům. Při oteplení o 4 stupně Celsia by se narušilo 34 šelfových ledovců v Antarktidě.

