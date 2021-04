Putinovi jde na Ukrajině o podvrácení mezinárodního řádu

19. 4. 2021

Vladimir Putin má tolik motivů pro své akce proti Ukrajině, že pozorovatelé často pro stromy nevidí les a soustřeďují se na jeden nebo druhý z nich, místo aby zjistili, jak jsou navzájem propojeny, upozorňuje historik Alexandr Skobov.

Avšak zvážení všech motivů dohromady ukazuje, že Putinovi nejde jen o podrobení Ukrajiny, ale o to, aby přinutil Západ uznat jeho moc a právo si takto počínat. A to by znamenalo pro Kreml mnohem větší vítězství, protože by to zničilo současná pravidla mezinárodního systému a roli Západu v něm.

V poslední instanci to znamená, že trvající existence Putinova režimu a mezinárodního systému se vzájemně vylučují. Ve skutečnosti tedy máme co dělat s existenciální otázkou jak pro Kreml, tak pro Západ.

Putin může jít do války proti Ukrajině nebo se rozhodnout, že už "vyhrál bez války", když Joe Biden souhlasil s jednáním. Nebo, alternativně, se může rozhodnout, že když přinutil západního lídra přijít k jednacímu stolu, je čas ještě více vojensky přitlačit.

Je chybou myslet si, že Putin a spol. dělají nějaké kalkulace zisků a ztrát jako politici v západních metropolích. Jen to předstírají, ale ve skutečnosti se ženou za impériem a vizí světa, který se neřídí žádnými pravidly než těmi, které oni sami určují.

Putin se soustředí na zničení světového právního řádu, což souvisí se samotným charakterem vládnoucí skupiny v posttotalitním Rusku. Odráží to hodnoty petrohradské ulice, na níž vyrostl Putin i jeho hlavní poradci.

Jednat, jako by neexistoval zásadní střet mezi touto vizí a světem založeným na mezinárodním právu znamená prospívat Putinovi a jeho týmu. Znamená to, že se Západ snaží řešit každé jednotlivé téma izolovaně nevidí, že Putinovy aktivity na Ukrajině i všude jinde jsou součástí širšího plánu, který má vyvolat chaos s nepořádek, ve kterých může i oslabená Moskva získávat další moc.

Žádná dohoda, která ponechá Putinův režim u moci, mu nezabrání použít vojenské síly, ale jen je odloží. Základní cíle a kalkulace režimu se tím nezmění.

Odkládat střet je oprávněné pouze tehdy, pokud oponenti moskevského režimu využívají čas k posilování své pozice, tak, aby byli schopni ruský režim svrhnout. Pokud to neplatí, Putin bude salámovou metodou vršit vítězství na vítězství Západ skončí marginalizován a poražen.

Podrobnosti v ruštině: ZDE