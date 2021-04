Koronavirus: Spojené státy vážně varují své občany před cestami do zahraničí. V ČR zemřelo dalších 108 lídí

Prlběžné zpravodajství:

20. 4. 2021

- Americké ministerstvo zahraničí drasticky zvýší varování pro své občany, aby necestovali do zahraničí. 80 procent zemí světa bude označeno varováním "Úroveň pandemie 4. Necestovat!" "Nadále silně doporučujeme americkým občanům, aby necestovali do zahraničí a pokud možno své cesty odložili."

. V ČR do 19.4. zemřelo 28 640 lidí , to je nárůst o 108 mrtvých. V nemocnicích je

- Rakousko nebude používat ruskou vakcínu Sputnik V, dokud ji Evropský lékový úřad neschválí, řekl rakouský kancléř Kurz.









- Americké ministerstvo zahraničí distribuje vakcíny všem svým zaměstnancům v zahraničí a očekává, že všichni budou do poloviny května očkováni.- Indie, kde žije 1,3 miliardy lidí, zápolí s obrovskou vlnou nákazy. Za poslední týden zaznamenala nárůst nákaz o 1,6 milionu případů. Za posledních 24 hodin zaznamenala 259 170 nových nákaz. Počet mrtvých tam stoupl za den o 1761 na 180 530.- Evropská unie má v úterý rozhodnout o tom, zda je vakcína firmy Johnson&Johnson bezpečná. Řeší vzácné případy krevní srážlivosti. Indie naopak vakcínu použije v boji proti obrovské vlně nákaz.- Irsko zaznamenalo první případ indické varianty koronaviru.- Indie zpřístupní of 1. května očkování všem občanům nad 18 let.- Británie v pondělí zaznamenala čtyři úmrtí na koronavirus - je to nejnižší počet od loňského září.- Spojené státy zpřístupňují očkování proti koronaviru všem občanům nad 16 let.