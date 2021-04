Bývalý vrcholný Johnsonův poradce: Boris Johnson je šílenec a jedná naprosto neeticky

23. 4. 2021



Dominic Cummings, bývalý vrcholný poradce Borise Johnsona, publikoval na svém blogu pozoruhodný, bezprecedentní útok na tohoto svého bývalého šéfa. Tvrdí v něm, že se Johnson pokusil potlačit vyšetřování ohledně toho, kdo předem prozradil loni na podzim informaci, že Johnsonova vláda plánuje lockdown, a že Johnson připravil "zřejmě protizákonný" plán, aby mu soukromí dárci financovali renovaci jeho bytu v čísle 11 v Downing Street.

Cummingsův text publikovaný na jeho blogu byl zveřejněn den poté, co Johnsonovi lidé v Downing Street Cummingse obvinili, že právě Cummings prozradil novinářům z BBC informace, že Johnson loni na jaře dostal od miliardáře Jamese Dysona, stoupence brexitu, který však po brexitu přesunul svůj podnik do Singapuru, esemeskami nabídky, že bude Dyson pro Británii vyrábět pro pacienty nakažené covidem ventilátory, pokud Johnson zařídí, aby jeho spolupracovníci nemuseli platit v Británii vysoké daně. Johnson mu esemeskou odpověděl, že to zařídí. (Ventilátory nikdy vyrobeny nebyly.)Cummings popřel, že by právě on zveřejnil tuto informaci, a zároveň obvinil Johnsona z celé řady pochybných činů a rozhodnutí. Píše, že se Johnson choval "jako šílenec a naprosto neeticky". Cummings zdůraznil, že je ochoten v té věci při svém plánovaném slyšení v Dolní sněmovně koncem května svědčit pod přísahou. (Jako Johnsonův vysoký poradce se Cummings s poslanci parlamentu vůbec nebavil.) Jak v pátek večer konstatoval rozhlas BBC, to bude zajímavé, protože Cummings, jako vysoký Johnsonův poradce po mnoho měsíců, "ví, kde jsou v Downing Street zakopány mrtvoly"."Je smutné být svědkem toho, že pan premiér a jeho úřad se propadli tak hluboko pod normy kompetentnosti a integrity, jaké si tato země zaslouží," napsal Cummngs.Takový zatracující odsudek od Cummingse, který byl Johnsonův klíčový spojenec a jeho ideologická inspirace nejen pro brexit, Johnsona a jeho spolupracovníky znepokojí, píše Guardian. Cummings byl nucen odejít z Downing Street v listopadu 2020.Angela Rayner, náměstkyně šéfa opoziční Labouristické strany, se vyjádřila, že Johnsonova vláda se za posledních 24 hodin "potácí mezi zoufalou snahou utajovat, co se dá, a naprostým chaosem". Dodala: "Konzervativci se perou jak krysy v pytli a propadají se stále hlouběji do bahna korupce. Projevuje to ohromující pohrdání pro celou zemi."Podorbnosti v angličtině ZDE