O budoucím generálu Koudelkovi

26. 4. 2021 / Boris Cvek

Babišova vláda znovu navrhne prezidentu Zemanovi povýšení šéfa BIS Koudelky do hodnosti generála. A prezident Zeman to znovu odmítne. To se opakuje už několik let. A to navzdory tomu, že Koudelka má oporu v kontrolních orgánech Sněmovny i Senátu, ba dokonce také u našich spojenců v NATO. Prezident Zeman se ve svém včerejším projevu nenechal znejistit ani novými skutečnostmi ve vyšetřování výbuchů ve Vrběticích, naopak využil situace k tomu, aby kritériem úspěšnosti tajných služeb udělal konečné objasnění případu.