Jak (ne)předat ČR Kremlu na stříbrném podnose

27. 4. 2021 / Karel Dolejší

V nedělním "vrbětickém" televizním vystoupení Miloš Zeman kromě jiného prohlásil, že v případě vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše by jej nechal dovládnout do voleb v demisi.

Zeman není nějakým nováčkem české politiky. V 90. letech voličům sliboval zničení ODS a nápravu zpackané Klausovy privatizace. Při nástupu na Hrad sliboval, že se stane prezidentem všech občanů a bude bojovat proti extrémismu.

Nemusím snad rozvádět, jak to se zmíněnými sliby dopadlo. Kdo tedy ještě dnes věří slovu Miloše Zemana, je podle jeho vlastních měřítek idiotem - protože "jen idiot nemění názory".

Oznámí-li Zeman, že nechá Babiše dovládnout v demisi, znamená to nanejvýš, že by to třeba mohl udělat, pokud by se mu to zrovna hodilo.

Ani v nejmenším z jeho prohlášení neradno vyvozovat, že by se nemohl nakonec zachovat zcela opačně.

***

Opozice má v plánu v úterý vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě. Některé rozumné hlasy se již ozvaly proti, ty nejsilnější jsem snad slyšel od lidovců, avšak zdá se, že většina jim dostatečně nenaslouchá. V čele úsilí o svržení Babiše stojí Fialova ODS, která doufá, že půjde o jasný úspěch, jímž si u voličů pomůže a sesadí Piráty z postu hegemona opozičního tábora. Fialovy politické instinkty, na rozdíl od jeho akademické inteligence, jsou ovšem poněkud nespolehlivé. Ukázal to jednoznačně, když skočil Babišovi na špek snižování daní. Teď je jeho strana na nějakých 9 % voličských preferencí, zatímco Piráti mají více než dvojnásobek.

Piráti zřejmě ztratí nějaké politické body kvůli úvodní liknavosti v kauze Vrbětice, ale ve věci vyslovení nedůvěry u nich bohužel až dosud prakticky žádnou liknavost nepozorujeme.

Vážně tedy hrozí shození vlády, po němž si hradní podnájemník bude moci dělat jen a jen to, co se jemu osobně zlíbí.

Tedy buď Babiše v demisi vydírat mnohem více než dosud a přinutit ho k revokaci kroků, které byly v posledním období podniknuty - redukce pražské ruské ambasády, která byla větší než v USA, vyloučení dovozu v EU neschváleného Sputniku, vyloučení Rosatomu z dukovanského tendru - nebo si najmenovat vládu vlastní, jak to již jednou udělal v roce 2013. A taková vláda může být klidně u moci přinejmenším do konce roku 2021.

Jen idiot nemění názory.

Zvlášť v chaosu po svržení kabinetu, když nebyl ještě ani schválen nový volební zákon a v kalných vodách se tak krásně loví.

***

Je dále velmi vhodné doporučit opozici rychlé telefonické konzultace s někdejšími představiteli Unie svobody nebo Paroubkova vedení ČSSD - totiž o skvělých úspěších, jaké jejich stranám v českém politickém prostředí přineslo záměrné vyvolání předčasných voleb.

Měli by se o takové konzultace pokusit okamžitě, dokud ještě není pozdě. Aby totiž měli všechny potřebné informace, než se definitivně rozhodnou.

Jedna veleúspěšná demise "buržoazních ministrů" za sto let totiž podle mě této zemi bohatě stačila...