"Už žádné další zasrané lockdowny!" Johnson dál lže, jako když tiskne

27. 4. 2021

Boris Johnson čelí zuřivosti příbuzných více než 150 000 britských občanů, kteří v důsledku jeho nekompetence v Británii zemřeli na koronavirus. Celý den v pondělí Johnson a jeho ministři důrazně popírali, že by býval Johnson loni koncem roku poté, co neochotně schválil druhý celostátní lockdown, pronesl tuto sprostou větu.Jenže slavný reportér komerční televize ITN Robert Peston píše na stránkách své televize , že Johnson skutečně zařval tuto větu v zuřivosti ve své pracovně těsně poté, co "ve vzteku" musel schválit druhý lockdown. Dveře byly otevřené, a proto to slyšela celá řada lidí. Pestonovi to potvrdili dva svědci, jiní, než ti, kteří tuto informaci poskytli deníku Daily Mail. Informace o tom, že Johnson zařval tuto sprostou větu, se rozšířila po vzniku konfliktu mezi bývalým Johnsonovým vrcholným poradcem Dominicem Cummingsem, který musel rezignovat loni v listopadu, poté, co se znelíbil Johnsonově milence Carrie Symondsové, a Borisem Johnsonem, který je prý nyní přesvědčen, že se ho Cummings snaží zničit.Johnsonova vláda také čelí sílícím požadavkům na zahájení veřejného vyšetřování toho, jak jeho vláda nezvládala pandemii, takže v Británii zemřelo skoro největší množství lidí.Vzhledem k několika svědectvím, že tuto sprostou větu Johnson skutečně zařval, je pozoruhodné, kolik ministrů jeho vlády je ochotno se veřejně zdiskreditovat lhaním, že to Johnson neřekl. Komentátoři spekulují o tom, že možná existuje nahrávka. Pokud by se vynořila na světlo světa, s Johnsonem by to vypadalo opravdu bledě.Informace o tom, že Johnson tuto větu pronesl, byla potvrzena i reportérům deníkua také rozhlasu a televizi BBC. Celý den v pondělí začínalo zpravodajství v britském rozhlase, docela neuvěřitelně, každou celou hodinu slovy: "Reportérům britského rozhlasu a komerční televize ITV bylo potvrzeno, že Boris Johnson řekl větu 'Už žádné další lockdowny, ať se nahromadí tisíce mrtvol.' Premiér Boris Johnson a ministři jeho vlády popírají, že by to byl řekl."Jeden zdroj sdělil deníku, že ministři, kteří si nejsou vědomi, zda Johnson tu větu skutečně řekl, by to neměli tak důrazně odmítat."Uprostřed rostoucí zuřivosti nad údajnými Johnsonovými výroky konstatovala náměstkyně předsedy Labouristické strany Angela Rayner: "Johnson degradoval úřad, který zastává, nespoutanou a drtivou korupcí. Avšak zlehčovat více než 127 000 úmrtí (pozn. red.: Bylo jich více než 150 000), k nimž došlo za jeho vlády a pak se to snažit utajovat, to je nový rekord. To teď musí skončit."Skotská nacionální strana se vyjádřila, že Johnson musí odstoupit, pokud se prokáže, že to skutečně řekl. Vyskytují se spekulace, že Cummings má nahrávky a důkazy na podporu svých tvrzení, které předloží, až koncem května vystoupí v Dolní sněmovně.Pro členy organizace "Rodiny pozůstalých po covidu-19 za spravedlnost" byl Johnsonův údajný výrok "pěstí do břicha pro všechny truchlící" a znásobil jejich hněv vůči tvrzení Johnsonovy vlády, že ta teď "nemá čas" na to, aby zahájila vyšetřování ohledně toho, jak pandemii zvládala.Desítky truchlících rodin zveřejnily na sociálních sítích fotografie svých zemřelých příbuzných a vzpomínky na ně a zdůrazňovaly, že "to nebyly mrtvoly".Organizace "Rodiny pozůstalých po covidu-19 za spravedlnost" konstatovala, že Johnsonovy "bezcitné výroky způsobily tisícům z nás nezměrné utrpení". Poukázala na to, že navzdory sedmi žádostem o setkání se Johnson s pozůstalými odmítl setkat."Ty 'mrtvoly' byli milovaní členové našich rodin," konstatovala organizace. "Maminky a tatínkové, dcery a synové, bratři a sestry, dědečkové a babičky, manželé a manželky. Ti, kteří přišli o své blízké, se už musejí vyrovnávat s absencí důstojnosti, jíž jejich blízcí museli čelit, když umírali. Je příliš mnoho žádat, aby projevoval pan premiér sympatie a respekt pro naši ztrátu?"Podrobnosti v angličtině ZDE