Koronavirus: Zhoršující se pandemie v Indii je katastrofálním problémem pro celý svět

26. 4. 2021

Je zjevné, že svět začne mít dostatek vakcín pro všechny až koncem letošního roku. Nyní je ale zapotřebí urgentní mezinárodní koordinace a uznání, že pandemie nyní vyžaduje soustředěný boj proti jejím nejvážnějším ohniskům.To vyžaduje, aby se státy přestaly posedle soustřeďovat jen na situaci na svém území, protože bez rychlého a efektivního zásahu proti vážným ohniskům pandemie jako v Indii se celosvětová situace může vážně zhoršit. Experti opakovaně varují, že dovolíme-li koronaviru, aby se šířil nekontrolovaně, vzniknou nebezpečné a nezvládnutelné nové varianty a pandemii prodlouží.Vzory toho, co by se nyní mělo naléhavě dělat, už existují, včetně iniciativy George W. Bushe pro boj proti Aids v Africe a globální reakce z roku 2014 na ebolu v západní Africe, kterou svět přijal jako prvotní, naléhavý mezinárodní problém.Realitou je, že magické uvažování indického premiéra Narendry Modiho a jeho vlády, kteří tvrdili, že pandemie v Indii v březnu "končí", zatímco v zemi rostla obrovská druhá vlna pandemie, se nijak neodlišovalo od chyb jiných vedoucích politiků, včetně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdil, že koronavirus jen tak prostě zmizí, či chybného optimismu Borise Johnsona.To, co je ale jiné v případě Indie - země s nepevným zdravotnictvím a s nefunkčním monitorováním infekce - je, že propad Indie do pandemie má obrovský potenciál poškodit celý svět, a to v takovém měřítku, jakého jsme v této pandemii dosud nebyli svědky.Indie tak dramaticky upozornila na nebezpečí atomizovaného přístupu při globální reakci na pandemii.Indie nyní nutně a okamžitě potřebuje zásoby pro své továrny na výrobu vakcín, jimž nyní brání americká vývozní povolení, a nástroje pro genomické sekvenování, aby tam bylo možno identifikovat a zvládnout existující a vznikající koronavirové varianty.Podrobnosti v angličtině ZDE