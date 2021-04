Emoce vlastního názoru je to, co dezinformátoři vytěžují

"Nechte lidi, ať si udělají vlastní názor! Nebo si myslíte, že jsou všichni nesvéprávní hlupáci?!"





To je jedna nejčastějších námitek proti těm, co bojují s dezinformacemi. Odpovědí je, že dezinformační kampaně jsou natolik sofistikované, že si žádný individuální člověk - a to ani kdyby měl IQ 151 a dva doktoráty - kvalifikovaný názor udělat nemůže, neboť jejich podstatu a pravé podprahové sdělení jsou schopny rozklíčovat jen týmy specialistů s pokročilou technikou za velmi dlouhé časové úseky.