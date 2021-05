„Soudruhu, ty nevěříš Straně“?

3. 5. 2021 / Vít Klíma

Zkusme si zprávu BIS - na základě veřejných dostupných faktů - namodelovat: „ Ukrajinci (?) potřebují vojenský materiál a obrací se s požadavkem jeho koupě na Bulharsko (?). Bulharsko žádosti vyhoví a materiál, který nemá doma, nakoupí u nás, ve skladu Vrbětice. Dříve než se obchod uskuteční, vybuchne v Bulharsku několik vojenských skladů se zbraněmi připravenými pro Ukrajinu a Bulhaři zjišťují, že se na místech výbuchů pohybovalo šest osob z Ruska (zárodek ruské stopy). Vzápětí na to, byl do vzduchu vyhozen i sklad s vojenským materiálem ve Vrběticích“ (vše v roce 2014).







Střih do roku 2018, kdy ve Velké Británii byli Sergej Skripal spolu s dcerou přiotráveni novičokem. BIS na upozornění soukromé detektivní kanceláře (sic!) zjistí, že osoby, které požádali o povolení vstupu do Vrbětického areálu, jsou totožné s vrahy Skripalových! A odsud se začne ruská stopa v „kauza Vrbětice“ odvíjet. BIS zjistí, kdy agenti do ČR přiletěli a pod jakými krycími jmény. Zjistí, že jedním z nich byl Anatolij Vladimirovič Čepiga, plukovník ruské vojenské rozvědky GRU. Zjistí, kde byli ubytováni, potvrdí, že se skutečně pohybovali ve Vrběticích. BIS zná i datum kdy odletěli. Ví se, že krátce nato ruský prezident Vladimír Putin tyto agenty vyznamenal.





BIS z této analýzy dovozuje, že „když to vypadá jako kachna, chodí to jako kachna, plave to jako kachna a kváká to jako kachna, tak to nejspíš kachna bude“. Jinými slovy: „vypadali teroristé jako Rusové? Vypadali! Mluvili jako Rusové? Mluvili! Identifikovali jsme je na fotkách jako agenty GRU?? Identifikovali! Byli ve Vrběticích? Byli! Pak to prostě ti lotři udělat museli A je vymalováno!





Jak kauza končí? Případ se udál na českém území, a proto plně spadá pod českou jurisdikci. Víme, že náš trestní zákoník umožňuje vést trestní řízení jak proti nepřítomnému, tak i v módu „tajné“. Logická otázka pak zní: „proč Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a další ještě nebyli obžalováni, nebo alespoň obviněni? Důvod je docela prostý: na základě NEPŘÍMÝCH důkazů NENÍ MOŽNÉ proti nim zahájit trestní řízení. A tady kauza „Vrbětice“ definitivně končí! Co říci na závěr? Doufejme, že v budoucnosti už nikdo z nás nebude muset čelit dalšímu testu slepé spravedlnosti.