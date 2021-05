Biden argumentuje, že je načase, aby nejbohatší Američané platili daně

4. 5. 2021





Joe Biden se vyjádřil, že je načase, aby korporace a nejbohatší Američané "začali platit férové daně". Cestuje po USA a dělá reklamu velkému programu své vlády na financování nové infrastruktury a sociálních dávek, ve výši asi 4 bilionů dolarů.



Balík má poskytnout financování pro péči o děti a pro všeobecnou předškolní výchovu zadarmo, pro masivní program modernizace rozpadávajícího se amerického systému veřejné dopravy a veřejného bytového fondu. Bude financovat i vládní akce proti globálnímu oteplování.

Biden zdůrazňuje, že není proti korporacím, ale je načase, aby začaly platit férové daně.Bidenův plán pro americké rodiny má v následujících 10 letech vydat 1 bilion dolarů na vzdělávání a péči o děti nad 10 let. 800 miliard dolarů daňového kreditu pro středně vydělávající a chudé americké rodiny znamená, že se jim nebudou zvyšovat daně."Je férové zajistit, aby korporátní Amerika a nejbohatší 1 procento občanů platili férový podíl daní," řekl Biden a poukázal na to, že jeho plán má prospěch 65 milionům dětí, a "letos snížit dětskou chudobu o polovinu".200 miliard dolarů má být investováno do předškolní výchovy zadarmo pro všechny děti a 109 miliard na kurzy zadarmo ve komunitních středních školách."Pokud požádáte nejbohatší 1 procento Američanů, aby platili tytéž daně jako v roce 2001, kdy byl prezidentem George Bush, generovalo by to 13 miliard dolarů ročně."Podrobnosti v angličtině ZDE