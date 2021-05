8. 5. 2021 / Karel Dolejší

Babiš se naoko snaží dohnat mezinárodní diplomatickou podporu, kterou Hamáček ještě coby úřadující ministr zahraničí doslova odvařil. Žádá víceméně symbolické kroky, mohl ale původně dostat mnohem více. Stačilo jediné: Kdyby Česká republika po odhalení kauzy Vrbětice mluvila jedním hlasem, místo aby její "elity" chaoticky lavírovaly a vysílaly do celého světa naprosto zmatené signály.

Proč by se asi tak měl kdokoliv snažit o výraznou podporu ČR proti Rusku, když ta oficiálně i neoficiálně podpoří Putinův militaristický cirkus, který je úhelným kamenem propagandy ruského režimu?

Alexej Navalnyj během posledního loutkového procesu prohlásil, že se Putin zmocnil vlajky vítězství ve "Velké vlastenecké válce" a jako nahý císař si z ní vyrobil tanga.

Český velvyslanec v Moskvě tedy letos ruskému autokratovi opět zatleská, až se bude veřejně svíjet u tyče.

Zatleská výkladu 2. světové války, jehož monopol je v Rusku uzákoněn, takže se trestá jakékoliv srovnávání bývalých totalitních spojenců SSSR a Třetí říše a za viníka války se závazně označuje Polsko. (Nejspíše proto, že Varšava odmítla Hitlerovu nabídku podílet se na útoku proti SSSR, kdežto Stalin radostně kývl na nápad, že si s Hitlerem rozdělí Polsko a koneckonců i celou Evropu.)

Čeští "Noční vlci" v Moskvě pak ukazují celému světu, že to Česko s bojem proti vlastní páté koloně Kremlu nemyslí ani trochu vážně.

Trio Babiš-Kulhánek-Hamáček se nyní vlastně vůči Rusku věnuje opatřením, která spíše zasluhují zavedené označení "damage control". Snaží se omezit škody na česko-ruských vztazích vzniklé tím, že Rusko vyslalo do ČR agenty zničit muniční sklady a následně ji zařadilo na seznam nepřátelských zemí. (Kdyby alespoň postupovalo v opačném gardu, dávalo by to jakýsi smysl.)

Až se tedy Babiš na nějakém mezinárodním fóru zase pustí do chvástání, neměl by zapomenout zmínit se i o tom, že Česká republika pod jeho vedením je bezpochyby "best in hypocrisy".