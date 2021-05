Británie: Tato populistická Konzervativní strana je založena na lži

8. 5. 2021





Před sedmi lety jsem v tomto listě publikoval reportáž o doplňovacích volbách ve značně zoufalém přímořském anglickém městě, píše slavný komentátor Matthew Parris v deníku Times. Nebyl to Hartlepool, ale bylo to jiné ekonomicky se propadající město, Clacton-on-Sea. Napsal jsem, že je Clacton oním upadajícím letoviskem, příkladem těch částí Británie, které se dostaly do slepé uličky, je to město podniků, které nemají budoucnost, a lidí, kteří se prostě už vzdali. Konzervatismus jednadvacátého století by neměl zneužívat selhání těchto lidí, napsal jsem, ať je jakkoliv lákavé, že je to tak lehké,



Politikové, stejně jako kněží, získávají nejlehčeji stoupence mezi slabými, mezi lidmi postiženými smůlou, mezi rozhněvanými, mezi těmi, kdo mají strach, mezi chudými. Měli bychom se o tyto lidi starat, ne ale vždycky sdílet jejich názory.



V městě Clacton budou hlasovat pro UKIP, uzavřel jsem tehdy,, a skutečně tomu tak bylo. Byla to velká šance pro Konzervativní stranu, která se rozhodla, že aby získali voliče z měst, jako je Clacton, musejí přejít k populismu. A to také Konzervativní strana udělala. Vládne v ní nyní její populistické křídlo.Ohromující vítězství Konzervativní strany v Hartlepoolu tento týden je vítězstvím pro toto populistické křídlo. Ta strategie pro ně funguje.Voličům v těchto městech se teď líbí, v co se proměnila Konzervativní strana. Clacton je nyni jedním z nejkonzervativnějších měst v Británii. V Hartlepoolu pro konzervatice nyní hlasovali nikoliv bývalí labourističtí voliči, ale voliči, kteří posledně hlasovali pro UKIP. My, liberální konzervativci, nemůžeme popírat, že v ekonomicky zničených oblastech Británie lze získat miliony voličských hlasů a že je teď Boris Johnson skutečně získává.A chybné by také bylo si představovat, že se ta lež už brzo provalí a to bude konec Borise Johnsona. Vy si myslíte, že si voliči nejsou vědomi Johnsonových lží? Jsou, a nevadí jim. Jestliže lidem pořád říkáte něco a oni to ignorují, je tomu tak proto, že to buď nechtějí slyšet, anebo to už vědí a je jim to jedno. Nemá cenu poměřovat Johnsona nějakým etickým měřítkem, o němž nikdy nepředstíral, že ho dodržuje. Lepší a možná konstruktivnější je přidržet ho k tomu, co předstírá: že jeho konzervativní vláda dokáže zachránit ty části Británie, které se ekonomicky rozložily. To se nedá udělat a Johnson to ani udělat nezamýšlí.Když dáte dohromady všechny ty hartlepooly po celé Británii, všechna ta městečka postižená ekonomickou depresí, zejména v Midlands a na severu Anglie a ve Walesu, všechny ty opuštěné hlavní ulice a ty tvrdé městské prostory, všechna ta krachující letoviska u anglického pobřeží, a představíte si, že jste konzervativní ministr financí a zeptáte se: "Jak tato města ekonomicky povýšit, jak je zachránit?" - způsob jak to udělat neexistuje - bez nějakého masivního Marshallova plánu, jaký si mohly dovolit Spojené státy po druhé světové válce.Tohle je ta lež, která je v centru nové, populistické atraktivity toryů a Johnsonova vláda to dobře ví. Až se ukáže, že Johnsonova vláda nedokáže nijak zlepšit katastrofální ekonomickou situaci těchto měst, bude mít tato vláda jedinou možnost: zesílit hlas hněvivého populismu. Bude řinčet šavlemi proti Evropské unii, bude používat drsnou trestní rétoriku v oblasti policie a bezpečnostních služeb, prodlouží vězeňské tresty, bude ostře napadat liberalismus - a ta Konzervativní strana, do níž jsem vstoupil před půl století, už bude naprosto proměněna v něco jiného.Až zesílí deziluze v těchto ekonomicky krachujících městech, toryové se budou chtít vrátit zpět k třídním zájmům, s nimiž byla tato strana historicky svázána. Zpět k podnikatelsky úspěšným oblastem, zpět k podnikatelům, zpět k univerzitním odborníkům, k zaměstnaným lidem, k lidem bohatým. A až se o to pokusí, zjistí, že my jsme už odešli.Pravděpodobně to nebude Johnson, který bude postižen touto prohrou. Johnson má skutečný talent udržet pozornost svého publika, pokud se mu bude dařit odvádět pozornost od prázdnoty politické strategie a politické filozofie, jakou vytvořil. Jeho nástupce ale bude čelit absolutně rozložené Konzervativní straně.V politice existuje trh, kde se obchoduje s optimismem, a trh, kde se obchoduje s úzkostí. Nejlehčí je ovládnout trh s úzkostí a tento týden konzervativci posílili svou moc nad zklamanými občany, nostalgickými občany a těmi občany, kteří mají strach. Každá politická strana má osobnost a ta je částečně odvozena od lidí, kteří ji podporují. Strana, kterou volí rozhněvaní a zuřiví lidé, brzo začne vypadat jako oni. Toryové nemohou mít na sobě obě masky. Získali Hartlepool a ztratili Londýn. oslnili Clacton a šokovali Cambridge. Johnsonovi to možná projde. Jeho nástupcům ne.