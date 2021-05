5. 5. 2021

Rusové musejí pochopit, že Západ proti nim používá politiku cíleného vymývání mozků, což je mnohem nebezpečnější než jakékoliv vojenské cvičení za hranicemi, napsal Andrej Vypolzov.

Toto úsilí je údajně velice úspěšné - a cizí mocnosti mají v plánu vzít Rusku Kurilské ostrovy, Sachalin a Kaliningradskou oblast. Situace v Kaliningradu přitom ukazuje, že Moskva zde již ideologickou bitvu prohrála.

Tato válka zde probíhá již 30 let a jejím cílem je odříznout území od velikého Ruska. Počet "kolaborantů" v Kaliningradu roste a nikdo není ochoten se jim postavit. Podařilo se jim vyhodit z místní univerzity promoskevského akademika Vladimira Šulgina, který navrhl, že by instituce neměla nést jméno [zdaleka nejznámějšího a nejslavnějšího místního učence, německého osvícenského filozofa] Immanuela Kanta.

Situace v obchodním sektoru je ještě horší. Takřka každé zboží má teď německý název psaný latinkou - včetně minerálky, piva, čokolády, dortů atd. Nikdo zatím nenalepil německý název na ruský chléb, ale možná k tomu ještě dojde.

Místní představitelé tohle podporují a tvrdí, že historická minulost města [odděleného od Německa po 2. světové válce] je tak ctěna. je ale nemožné představit si primátora polského Gdańsku, jak oslavuje někdejší německý Danzig [připojený k Polsku v roce 1918].

Ještě horší ale je, že výstavy oslavují jakýsi "nový baltský etnos", národ, který není ani ruský, ani německý, ale cosi mezi tím. Značná část tohoto tlaku přichází od těch, kdo se snaží zbohatnout na turistech, tvrdí ruský komentátor.

Naneštěstí v tom nejsou sami. Mnozí lidé v Moskvě je buď podporují, nebo se nesnaží udělat nic, co by je zastavilo. V důsledku toho západní vymývání mozků mění mentalitu Rusů v Kaliningradu, takže Rusko je ztrácí a nakonec by mohlo ztratit také celé toto území.

Podrobnosti v ruštině: ZDE