Evropská unie protizákonně způsobila 2000 úmrtí uprchlíků

5. 5. 2021

Analýza deníku Guardian je založená na zprávách úřadů OSN a na databázi incidentů vytvořených nevládními organizacemi. Podle charitativních organizací došlo od začátku pandemie k výraznému nárůstu pravidelné brutality vůči uprchlíkům .Tato zjištění vycházejí najevo ve chvíli, kdy inspekční orgán EU Olaf, který bojuje proti podvodům, zahájil vyšetřování Frontexu a jeho praxe šikanování, terorizování a protizákonných operací, jejichž cílem je zabránit uprchlíkům dostat se do Evropy.Podle Mezinárodní organizace pro migraci dorazilo v roce 2020 do Evropy přes moře a po zemi téměř 100 000 uprchlíků. V roce 2019 to bylo téměř 130 000 lidí a v roce 2017 190 000 uprchlíků.Od ledna 2020, navzdory poklesu počtu uprchlíků, přešly Itálie, Malta, Řecko, Chorvatsko a Španělsko k daleko brutálnějším akcím proti uprchlíkům. Tyto země poskytují peníze nečlenským zemím EU a financují soukromá plavidla, která brání člunům, které se na moři dostaly do potíží, aby připluly do Evropy, a zatýkají uprchlíky a umisťují je do vazebních středisek. Přicházejí systematické zprávy o tom, že jsou lidé biti, okrádáni či svlékáni do naha.V roce 2020 zintenzivnilo Chorvatsko, které má nejdelší externí hranici EU, systémové násilí vůči uprchlíkům a deportaci uprchlíků do Bosny. Dánská rada pro uprchlíky zaznamenala, že Chorvatsko od začátku pandemie vytlačilo ze svého území téměř 18 000 uprchlíků. Za posledních 18 měsíců shromáždil listsvědectví od uprchlíků, která chorvatská policie bičovala, okradla, sexuálně znásilnila či svlékala donaha. Některým uprchlíkům nasprejovala chorvatská policie na ruce červenou barvou kříže, což je prý "lék na koronavirus".Podle výroční zprávy zveřejněné v úterý, kterou vydala Border Violence Monitoring Network (BVMN), koalice třinácti nevládních organizací dokumentujících protizákonné vytlačování uprchlíků na západním Balkáně, bylo násilí policie zmíněno v téměř 90 procentech svědectví z Chorvatska.Letos v dubnu informoval, že chorvatská policie znásilnila jednu ženu z Afghánistánu a vyhrožovala jí při prohlídce uprchlíků na hranici s Bosnou noži.Od ledna 2020 vytlačilo Řecko asi 6230 žadatelů o azyl od svých břehů. V 89 procentech případů bylo používáno přehnané množství násilí.Policie uprchlíky brutálně bije, po dlouhou dobu, často nahé, topí je ve vodě, fyzicky mučí ženy a děti a působí jim zranění železnými tyčemi.Lidé svědčí, že jsou přivazováni za ruce k mřížím v celách a policie jim dává na hlavu helmy, aby při bití nevznikly podlitiny.V dubnu byl žalován u Evropského soudu pro lidská práva řecký stát za to, že opustil desítky uprchlíků na vorech na moři poté, co někteří z nich byli zbiti. Řecké hlídkové čluny vory odtáhly do tureckých vod a opustily je bez potravin, vody, záchranných vest a bez jakýchkoliv prostředků, jimiž by mohli přivolat pomoc.Podle Úřadu OSN pro lidská práva zatkla Libye, s finanční podporou Itálie, od začátku pandemie 15 500 žadatelů o azyl a umístila tisíce z nich do vazebních středisek, kde jsou mučeni. Stovky uprchlíků utonuly, aniž by Libye či Itálie zasáhly.V dubnu byly Itálie a Libye obviněny, že záměrně ignorovaly SOS člunu uprchlíků v libyjských vodách, přičemž se utopilo 130 lidí.Podrobnosti v angličtině ZDE